В Египте открыли гробницу фараона Джосера: что там внутри

В Египте после 15-летней реставрации позволили вновь впускать посетителей в гробницу фараона Джосера. Эксперты вернули к жизни потрясающие иероглифы и плитки, чтобы продемонстрировать мельчайшие детали и мастерство, которые использовались при создании этих древних структур.

Об этом сообщает Daily Star, напоминая, что сооружение было серьезно повреждено после землетрясения в 1992 году. Пирамида, известная как Южная гробница, находится недалеко от Каира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Здание представляет собой коридорные лабиринты, которыми бродят туристы, спускаясь под землю на 30 метров. Самое главное отличие этой гробницы – синие камни, которые украшают сложную резьбу на стенах.

В помещении есть место, в котором должны храниться останки тела фараона, но эксперты утверждают, что их там нет. По их словам, гробница слишком мала, чтобы действительно кого-то хоронить, а это место здесь – символ.

Известно, что фараон правил Египтом 19 лет. Благодаря его инициативе было построено первое в мире каменное сооружение – пирамида Джосера. Помогал ему в этом личный архитектор, которого звали Имхотеп.

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