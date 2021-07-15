В Греции обнаружили гробницу матери Александра Македонского. Фото

В Греции археологи обнаружили место захоронения Олимпиады, жены царя Македонии Филиппа и матери Александра Македонского. Как заявили эксперты, ее похоронили в гробнице Кориноса, которая расположена рядом с древним городом Пидны.

Захоронение представляет собой уменьшенную копию предполагаемой гробницы самого Александра Македонского, сообщил Ancient origins. В то же время, усыпальница поражает своими размерами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Афанасиос Бидас профессор, который совершил открытие, научно обосновал свою теорию, сославшись на изучение целого ряда македонских гробниц и найденные внутри них надписи. Кроме того, существует рисунок предполагаемой усыпальницы Олимпиады, сделанный еще в 1855 году французским архитектором Пьером Жеромом Оноре Доме.

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"Весной 316 года до нашей эры, после долгой осады Пидны, Олимпиада, жена Филиппа II, сдалась Кассандру, который осудил ее как врага отечества. Затем, как написано в древних источниках, он убил ее и похоронил вдали от городских стен Пидны", – рассказал Бидас.

Бидас отметил, что гробница Кориноса заметно крупнее других македонских мемориальных сооружений, что говорит в пользу теории захоронения кого-то из элиты того времени.

"Стоит обратить внимание на мраморный сосуд для хранения останков в гробнице. Он был ориентирован на восток, а так хоронили знатных гречанок" – сказал профессор.

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