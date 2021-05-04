В Египте для привлечения украинцев придумали свои 'АТБ', 'Сільпо' и 'Епіцентр'. Фото

В Египте для завлечения украинских туристов для местных магазинов придумали оригинальные названия, которые копируют известные отечественные бренды.

Фото в Facebook опубликовала пользователь Анна Романова. На снимках показаны египетские магазины с вывесками, где написано "АТБ кожа", "Сільпо косметика", "Епіцентр сладости", "Novus кожи", "Ашан удар по ценам" и другие.

"Не, ну я понимаю, что египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста. Но почитайте эти "рекламные" слоганы, сопровождающих копии украинских торговых марок. Кто и в каком состоянии их составлял? Хотя последнее фото со стихотворением о траве все ставит на свои места!" – писала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха рассказал, что несмотря на то, что у египетских отелей и появилась отличная возможность для поднятия цен, роста стоимости путевок не ожидается.