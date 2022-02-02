В Азовском море заметили редкое природное явление: похоже на замерзших медуз

В Бердянске местные жители стали свидетелями редкого природного явления под названием "блинчатый лед". Ошибочно многие люди приняли круглые льдины небольшого размера за замерзших медуз.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь". Такие "блины" или как их еще называют "лепешки" и "тарелочки" появляются, когда температура воздуха достигает нуля, а на воде присутствует легкий бриз.

Как правило, создание "блина" начинается с тонкого слоя слякоти, иногда называемого "ледяным салом", которое распадается на округлые формы. Затем волны завершают конечное формирования краев.

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Размер необычных льдин круглой формы может достигнуть трех метров в диаметре. Преимущественно такое природное явление можно увидеть на озерах и морях, расположенных на севере. В более холодных регионах блинчатый лед покрывает практически всю площадь водоема и является весьма устойчивым, несмотря на кажущуюся хрупкость. Жителям же Бердянска проверять лед на прочность не стоит.

Неудивительно, что люди спутали льдины с замерзшими медузами. Местные блогеры и СМИ даже успели опубликовать фейковую информацию. Распространению ошибочного мнения поспособствовало большое количество этих морских обитателей в период летних курортов.

Напомним, в 2021 году популярные украинские курорты атаковали медузы. Некоторые из них кусались и оставляли болезненные ожоги. Специалисты объясняли, что избавиться от неприятных морских обитателей крайне сложно. О причинах появления животных – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, фотограф из Англии Трейси Босуорт делала снимки Атлантического океана в графстве Девон. Когда она пришла домой и пересмотрела полученные кадры, то заметила на одном из них лицо Иисуса Христа, образовавшегося из волн.