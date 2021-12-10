Фотограф случайно сделала снимок Иисуса Христа в волнах океана

Фотограф из Англии Трейси Босуорт делала снимки Атлантического океана в графстве Девон. Когда она пришла домой и пересмотрела полученные кадры, то заметила на одном из них лицо Иисуса Христа, образовавшегося из волн.

На фото четко видны глаза, губы, волосы и борода, общий вид которых напоминает центральную личность в христианстве, пишет TheSun. Автор полученного кадра сообщила изданию, что "очень счастлива запечатлеть такой момент" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Англичанка пришла на набережную во время непогоды. Из-за шторма волны разбивались о бетонный парапет. Она решила сфотографировать пейзаж, чтобы потом поделиться кадрами со своими подписчиками в соцсетях.

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"Я сделала много фотографий, но только когда я просматривала их, чтобы выбрать одну или две, я наткнулась на это изображение с Богом. Поначалу меня это очень взволновало. Но сейчас я действительно счастлива быть автором такого фото", – поделилась Трейси.

Также можно обратить внимание, что на небесах в это время из облаков сформировалось небольшое сердце, сквозь которое проступал луч белого света.

Трейси призналась, что для нее море и небо каким-то образом имеют тесную связь с религией и непосредственно Иисусом. Когда она увидела фотографию, то лишь убедилась в своих предположениях.

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