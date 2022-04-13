В Армении резко подняли цены на жилье для россиян: за аренду студии просят до $3000 в месяц

Российская блогерша-миллионница по имени Виктория Рахматулина заявила, что в Армении резко подняли цены на жилье из-за наплыва россиян в страну. По словам звезды социальных сетей, за аренду квартиры просят $1500-2000 в месяц, а цена на студию доходит до $3000.

Несмотря на это, ценники на транспорт и обслуживание остались на довольно низком уровне. Об этом инфлюэнсерша рассказала в Instagram-stories, скриншот которой выложили в Telegram -канал "Боже, какое к*нчене" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В тексте блогерши говорится, что в результате массового переезда россиян за границу, владельцы жилья начали существенно поднимать цены и даже выселять людей, которые не соглашаются платить больше.

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"Сейчас в Ереване безумно подорожали квартиры из-за наплыва людей. Многие из моих знакомых до сих пор не нашли ничего подходящего. Одной моей девочке "зарядили" за студию, где она жила долгое время, 250 тысяч в месяц ($2800). Ей пришлось сьехать", – написала Виктория

По ее словам, арендодатели не слишком переживают из-за людей, которые переезжают, ведь надеются поселить более состоятельных квартирантов, которых в изобилии эмигрировало из РФ.

К тому же, высокие цены на жилье очень контрастируют с ценниками в заведениях, отметила автор. В частности, по ее словам, в Армении можно бюджетно поесть в ресторане и проехаться в бизнес-такси.

"И сейчас выходит, что ты можешь пообедать в ресторане за 500 рублей ($5.50), куда доедешь в такси бизнес-классом за 150 рублей ($1.6), но хата у тебя будет стоить $1500-2000", – подытожила блогерша.

Напомним, что из-за санкций Запада россиянам запрещено посещать ряд стран Европы. Граждане РФ могут ездить в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Иран. 11 марта Россия сняла ограничения на полеты в эти страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, даже чтобы попасть в одну из перечисленных стран, россияне уже выстроились в огромные очереди за загранпаспортами. Российский журналист Александр Невзоров показал фото мерзнувших на улице петербуржцев в надежде получить возможность покинуть РФ.