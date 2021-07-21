Отпуск в Египте: что посмотреть и как отдохнуть в условиях COVID-эпидемии. Ответы на главные вопросы

Количество украинских туристов в Египте существенно сократилось, но в правительстве страны не связывают это с возобновлением прямых авиарейсов из России на египетские курорты. В страну пускают с сертификатом вакцинации любым препаратом, в том числе непризнанным ВОЗ "Спутником V". Туристов, предъявивших поддельный ПЦР-тест, не будут наказывать, но потребуют сделать его повторно.

Ежедневно в Египте совершаются археологические открытия, музеи переполнены новыми экспонатами, а новая административная столица готова удивлять амбициозными проектами. Об этом на брифинге в Киеве OBOZREVATEL рассказала замглавы Министерства по туризму и древностям Египта Гада Шалаби (Ghada Shalaby). Далее приводим ее прямую речь.

В последнее время поток туристов из Украины в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Марса-Алам увеличился до 90 тысяч в месяц. Тем не менее, за последние месяцы в Египет стало приезжать на 30-40% украинцев меньше, чем в предыдущие периоды. И именно поэтому я приехала в Украину. Необходимо разобраться в причинах проблемы и решить ее.

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Я думала, что одна из причин – это то, что в Египте сейчас очень жарко. Но когда я прибыла в Киев, я увидела, что и здесь очень жарко, значит, проблема не в этом.

На прошлой неделе мы представили онлайн-сервис для получения визы в Египет Electronic Visa Portal. Для ее оформления требуется не более 3 дней. Теперь нет необходимости стоять в очередях в аэропорту.

Тест содержит QR-код, поэтому сотрудники в аэропорту действительно могут отличить реальный тест от подделки. Доверять тесту или нет, зависит от представителей властей. Если у них есть подозрение в том, что тест фейковый, они могут потребовать сделать еще один тест. Стоимость теста – 30 долларов.

Но к туристу, который предъявил поддельный тест, мы не будем применять никаких санкций. Мы не будем его арестовывать, ведь он приехал в нашу страну на отдых. На время, пока ожидаются результаты нового теста, он будет изолирован.

Лечение оплачивает египетское правительство. Человек может отказаться от государственной медицинской помощи и воспользоваться личной медицинской страховкой. Но в любом случае он будет находиться под защитой правительства.

При этом можно не переживать по поводу наличия свободных коек в больницах, оборудованных всем необходимым, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Всего в районе курортов имеется 400 коек. Даже если турист заболеет в Каире, с госпитализацией также не будет проблем. У нас есть большое количество изолированных госпиталей не только в Каире, но и в других городах.

Египет относится одинаково к представителям всех национальностей, которые приезжают в нашу страну. Вы приезжаете как турист, вы приезжаете приятно провести время, поэтому мы стараемся сделать для этого все возможное.

Когда вы посещаете разные места в Египте, вы можете встретить там и россиян.

Запрет, введенный ранее в России, который был отменен недавно, касался только прямых рейсов на курорты Египта. Тем не менее, россияне все равно прилетали, используя другие маршруты, через Каир, через Турцию, через Беларусь.

Мы признаем все вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V".

Мы мониторим ситуацию с распространением Дельта-штамма коронавируса в разных странах. Как только в той или иной стране эпидемиологическая ситуация ухудшается, мы вводим новые правила безопасности для туристов из этой страны.

Но поверьте, мы тоже заинтересованы в том, чтобы вирус не проникал в нашу страну, поскольку мы заботимся и о своем населении, которое насчитывает более 100 миллионов человек.

В последнее время отели использовали свои возможности только на 50%. Сейчас мы разрешили заполнять отели на 70%. Но я не думаю, что отели будут существенно повышать цены, поскольку, несмотря на увеличение количества туристов, мест все равно хватает.

Разумеется, это коммерческие отношения между туроператорами и отелями, есть и сезонный фактор, когда цена варьируется в зависимости от сезона. Но эта отрасль очень сильно пострадала от пандемии, и удорожание услуг может привести к новым потерям.

Что касается увеличения заполняемости отелей до 100%, то я не думаю, что об этом можно говорить в ближайшей перспективе. Только две недели назад мы увеличили потолок до 70%. Это будет зависеть от того, как будет развиваться вирус. Ведь нам необходимо обеспечить социальную дистанцию. И речь не только о пляжах, где люди должны находиться на определенном расстоянии, но и о ресторанах, об отелях.

Я хочу заверить вас, что мы вакцинировали весь персонал отелей. Кроме того, во всех отелях введены особые правила в отношении безопасности, связанные с коронавирусом.

Можно сказать, что весь Египет – это сплошная археологическая территория. Никто не может построить дом, не получив предварительно заключения о том, что этот земельный участок не является археологической ценностью.

Ежедневно в Египте делаются новые открытия. Сложность состоит в том, что мы не располагаем достаточным количеством музеев, где можно было бы собрать их, несмотря на то, что за последние 4 года в Египте было построено 22 новых музея, в том числе в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Многие из обнаруженных саркофагов были переданы в Египетский музей в Каире. 22 мумии сейчас представлены в Музее египетской цивилизации. Кстати, там имеется и уникальный экспонат – скелет, которому 35 тысяч лет.

Так что каждый раз, когда вы приезжаете в Египет, вы найдете что-то новое, что можно посмотреть.

Новая административная столица Египта, расположенная вблизи Каира – это уникальный современный проект. К концу этого года туда планируется переместить более 45 тысяч чиновников и членов правительства, целые министерства. В городе строятся новые жилые дома, больницы, школы, отели и вся остальная инфраструктура.

Очень примечателен Iconic Tower – здание, которое должно стать самым высоким на африканском континенте. Его строительство идет очень быстрыми темпами. Каждый раз, когда я проезжаю мимо него, я вижу новые 10 этажей. Это действительно впечатляет.

Но на самом деле в Египте построено или строится 23 новых города вблизи существующих крупных городов.