Туристический Вьетнам: интересные локации, цены, ситуация с преступностью

Зря многие туристы недооценивают Вьетнам. Эта страна с древнейшей историей, тысячелетними храмами, белоснежными пляжами и высокими горами способна удивить кого-угодно. Да еще, в отличие от многих популярных курортов, здесь очень низкие цены на проживание и питание.

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Как добраться до Вьетнама

Раньше из Украины во Вьетнам можно было добраться самолетом с пересадкой в Сеуле, Бангкоке или Сингапуре. Однако сейчас есть другой, не слишком сложный маршрут.

Для начала следует поездом доехать до Варшавы. А уже оттуда взять билет на авиарейс в Сеул, а потом – в Ханой, столицу Вьетнама.

В этой стране развито автобусное и железнодорожное сообщение, поэтому вам будет просто добраться от аэропорта до любого курорта.

Где остановиться во Вьетнаме

Вот пять самых популярных туристических направлений этой страны:

Ханой привлекает туристов своей богатой историей, достопримечательностями, уличной традиционной едой и красивыми озерами. Здесь можно посетить много древних храмов и провести время, гуляя среди необычных районов. Однако будьте осторожны: здесь достаточно много грабителей, для которых иностранцы – легкая добыча.

Хойан – исторический город на юго-востоке Вьетнама, известный своими деревянными мостами, красивыми домиками, длинными каналами и тихими пляжами. В 1999 году город был внесен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

– исторический город на юго-востоке Вьетнама, известный своими деревянными мостами, красивыми домиками, длинными каналами и тихими пляжами. В 1999 году город был внесен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сапа (Шапа) – прекрасный городок для эко-туризма и семейного отдыха. Он славится своими живописными рисовыми полями и горами. Здесь проживают многие представители этнических меньшинств, которые с радостью знакомят иностранцев со своей культурой и традициями.

Нячанг – курортный город на южном побережье Вьетнама, который выбирают туристы из-за белоснежных пляжей и теплого моря. Здесь расположено много отелей, кафе и ресторанов, а еще очень большой выбор аттракций.

– курортный город на южном побережье Вьетнама, который выбирают туристы из-за белоснежных пляжей и теплого моря. Здесь расположено много отелей, кафе и ресторанов, а еще очень большой выбор аттракций. Далат – город в центральной части Вьетнама, известный невероятно красивой природой. Здесь можно наслаждаться горными озерами, цветочными садами, пешими маршрутами. А также здесь есть районы с хорошо сохранившимися объектами французской архитектуры.

Цены на отели во Вьетнаме

Стоимость проживания во Вьетнаме намного дешевле, чем в других туристических странах. Однако цены могут значительно варьироваться в зависимости от уровня комфорта, местонахождение и сезона. Ориентироваться можно на эти цифры:

В городе Ханой стоимость номера на двоих в отелях начинается от $15-20 за ночь и может достигать $100 или даже больше для более роскошных вариантов.

стоимость номера на двоих в отелях начинается от $15-20 за ночь и может достигать $100 или даже больше для более роскошных вариантов. В городе Хошимин (Сайгон) цены на отели могут быть немного выше, начиная с $20-25 за ночь для отелей среднего класса и до $150-200 в дорогих апартаментах. Такая же ценовая политика в курортном Нячанге.

цены на отели могут быть немного выше, начиная с $20-25 за ночь для отелей среднего класса и до $150-200 в дорогих апартаментах. Такая же ценовая политика в курортном Нячанге. Несколько дешевле обойдется проживание в Хоиан, где цены на жилье достигают $15-80 за ночь.

Можно значительно сэкономить на путешествии, если останавливаться в хостелах или выбирать для отпуска межсезонье. В это время лучше всего отправляться в горные регионы Вьетнама, где очень много живописных мест.

Цены на продукты питания во Вьетнаме

Цены во вьетнамских магазинах заоблачными не будут. В этой стране достаточно низкий уровень жизни, потому и продукты стоят недорого. Например, вот несколько основных позиций:

Рис : $0,5-1/кг

: $0,5-1/кг Фрукты (бананы, ананасы, манго, папайя): $0,5-1/кг

(бананы, ананасы, манго, папайя): $0,5-1/кг Овощи (лук, чеснок, морковь, капуста): $0,3-0.7/кг

(лук, чеснок, морковь, капуста): $0,3-0.7/кг Мясо : $3-8/кг

: $3-8/кг Морепродукты : $5-10/кг

: $5-10/кг Хлеб : $0,5-1/кг

: $0,5-1/кг Яйца : $0,2-0,3 за яйцо

Цены в ресторанах Вьетнама

Туристы часто жалуются, что во вьетнамских ресторанах бывают заоблачные цены. И это очень просто объяснить: иностранцы, не знающие местных традиций, выбирают заведения питания неподалеку от пляжей, собственной гостиницы или каких-либо достопримечательностей.

Однако, чтобы бюджетно и вкусно поесть, нужно выбирать ресторанчики, где питаются жители страны. Разница в чеке будет значительной.

Вот некоторые ориентировочные цены на блюда в ресторанах Вьетнама:

традиционное вьетнамское блюдо (например, фо, бань ми, бань чао, гой куонг): $1-4 за порцию;

(например, фо, бань ми, бань чао, гой куонг): $1-4 за порцию; блюда европейской кухни: $5-15 за порцию;

$5-15 за порцию; свежие морепродукты: $10-20 за порцию;

$10-20 за порцию; блюда быстрого питания: $2-5 за порцию.

В среднем ужин на двоих обойдется в $20-70.

Преступность во Вьетнаме

У туристов часто возникает вопрос, насколько безопасно отдыхать во Вьетнаме. К сожалению, как и во многих других странах этого региона, здесь есть значительные проблемы с преступностью. Однако в туристических районах они не слишком сильно проявляются.

Главная опасность, с которой могут столкнуться иностранцы – это частые кражи. Поэтому не советуем носить с собой большое количество наличных и одевать драгоценности.

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