Топ-7 самых красивых пляжей США, от которых в восторге все американцы

Пляжный сезон стартовал уже во многих странах, поэтому наступило время выбирать купальник, паковать чемоданы и планировать свой идеальный летний отпуск. К счастью, туристических направлений сейчас очень много и добраться до них – не такая уж сложная задача. Итак, предлагаем оценить пляжи США, о которых вы могли не знать. Спойлер: они лучше, чем можно себе представить.

Видео дня

Ханингтон Бич (Калифорния)

Если вы любите активный отдых – этот пляж быстро станет вашим любимым. Хорошее расположение и высокие волны делают его очень популярным среди серфингистов. Здесь даже проходит ежегодный Открытый турнир США по этому виду спорта. Кстати, специально для новичков здесь есть несколько школ, где вас всему научат буквально за одно-два занятия.

Кроме того, Ханингтон Бич еще и очень удобен для семейного отдыха. Здесь есть детские зоны, места, где вы можете побегать со своими домашними любимцами, рестораны, фаст-фуды, комфортабельные отели и недорогие хостелы. И самое главное – здесь пляжный сезон длится практически полгода, ведь теплеть начинает уже в конце апреля, а холода приходят поздней осенью.

Бухта Ханаума (Гавайи)

Если вы ищете райский уголок, где всегда тепло, нет ветра, волн, очень красиво и спокойно – вам стоит посетить этот гавайский курорт. Бухта Ханаума – это природный заповедник, окруженный горами с трех сторон. Такое местонахождение защищает этот небольшой по размеру пляж от непогоды и делает его идеальным местом для спокойного отдыха.

Сюда также приезжают ради дайвинга и сноркелинга. Хорошие погодные условия привели к тому, чтобы в водах у берега поселилось много видов рыб. А какая здесь хорошая растительность, только на нее можно смотреть часами.

Если же станет скучно, закажите экскурсию по острову Оагу, на котором и находится бухта. Он вас поразит не только своими видами, но и самой большой базой тихоокеанского флота США, которая находится в печально известном Перл-Харборе.

Огункит Бич (Мэн)

Еще один поразительный пляж, который обожают американцы. Да и европейцы довольно часто выбирают это туристическое направление для своих отпусков. Чем же он особенный? Во первых, пляж расположен в прекрасной зоне между рекой Огункит и Атлантическим океаном. Во-вторых, он идеально подходит для серфинга и других водных видов спорта. И последнее – он обустроен так, чтобы здесь было удобно любому.

С началом пляжного сезона здесь открываются рестораны и отели, на Огункит Бич приезжают спасатели, работающие круглосуточно все лето, рядом обустраивают аттракционы и зоны отдыха.

А если вы не хотите лежать весь отпуск на берегу океана, то обязательно прогуляйтесь по длинному пешеходному пути, пролегающему среди скал вдоль береговой линии от бухты Перкинс до Шор-роуд.

Остров Хилтон-Хед (Южная Каролина)

Даже не все американцы знают, что у берегов Южной Каролины расположены невероятно красивые острова, большинство из которых до сих пор не до конца изучены. Однако это точно не о Хилтон-Хеде, который ежегодно посещают тысячи туристов со всего мира.

Этот курорт по праву считается одним из самых лучших в США. Только представьте: более 250 ресторанов, сотни отелей, невероятные пляжи. А еще здесь есть 24 площадки для гольфа мирового класса. Если вы давно хотели освоить эту игру – то следует выбрать для отпуска Хилтон-Хед.

Рехобот Бич (Делавер)

Если вы любите шоппинг-туры, то этот курорт создан для вас. Дело в том, что здесь отсутствует налог на продажу товаров, поэтому все стоит практически вдвое дешевле, чем где-либо.

Но это далеко не единственное преимущество Рехобот Бич. Здесь можно очень комфортно и спокойно отдохнуть. В городе не так много ночных клубов и редко бывают вечеринки. Однако здесь очень много ресторанов, уютных кафе и парковых зон. Между прочим, на местных пляжах часто устраивают семейные вечера, кинопоказы под открытым небом, мастер-классы и костры на пляже.

Коронадо Бич (Калифорния)

Этот пляж знают во всем мире, ведь он много раз становился площадкой для съемок разных фильмов и сериалов. Расположен он в солнечном Сан-Диего.

Коронадо Бич – место для спокойного семейного отдыха. Здесь хорошо обустроена пляжная зона, есть детские площадки, аттракционы, пешеходные маршруты и много интересных достопримечательностей. К примеру, отсюда можно добраться до острова Коронадо, просто пройдясь по мосту с великолепными видами.

Соут Бич (Флорида)

Наконец-то мы добрались к пляжу, который обожает американская молодежь. Если вы видели в фильмах, как местные подростки и студенты зажигают на вечеринках на берегу океана, то вы можете представить, что происходит на Соут Бич все лето.

Это место, где каждый день выступают музыканты, устраивают разные фестивали, тематические мероприятия… А еще здесь довольно низкие цены на проживание и есть классные столовые, где всего за несколько долларов можно полноценно пообедать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших курортах Кипра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!