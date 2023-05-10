Где отдохнуть на Кипре в 2023 году: 5 лучших курортов

Третий по размеру остров Средиземного моря привлекает туристов экзотическими видами, древними винодельнями и обилием достопримечательностей. В самом его центре находится город Пафос, в котором, по легендам, родилась Афродита. Не знаем, правда это или нет, но такая красота как будто действительно создана самими богами.

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Кипр сделал все возможное для привлечения внимания иностранцев. Здесь созданы условия для занятий гольфом, дайвингом, парусным спортом, парапланеризмом, скалолазанием и рыбалкой. А местные пляжи точно не оставят равнодушным ни одного отдыхающего.

Климат на острове преимущественно субтропический с очень жарким и засушливым летом и мягкой зимой с большим количеством осадков. Лучше всего для отдыха на Кипре подходит период с апреля по октябрь. В остальное время здесь постоянно идут дожди.

Рассмотрим подробнее лучшие курорты экзотической страны.

Айя Напа

Если вы предпочитаете пляжный отдых, то этот курорт именно для вас. Он не славится большим количеством достопримечательностей, однако имеет одну из красивейших береговых линий на всем острове.

Айя Напа – любимое место молодежи. Здесь работают сотни ночных клубов, баров, развлекательных центров, большинство из которых открыты круглосуточно. А еще здесь проходят десятки фестивалей, на которые приезжают люди из разных стран.

Подойдет этот курорт и для семейного отдыха. Здесь много аттракций, привлекающих внимание детей. В частности, в городе расположен Музей морской жизни и тематический аквапарк WaterWorld, а еще здесь большой луна-парк с множеством аттракционов.

Также обратите внимание на Народный музей, где представлена огромная коллекция археологических находок и оружия. Недалеко от него находится древнейшая достопримечательность курорта – прекрасно сохранившийся монастырь, датируемый XV веком.

Лимассол

Еще один курорт для любителей активного и веселого отдыха. Как и в Айя Напа, здесь постоянно устраивают какие-то праздники, гуляния и фестивали, размах которых поражает туристов. Не останавливает местных даже сезон дождей, веселье здесь длится круглый год.

Стоит отметить, что Лимассол – один из самых больших центров виноделия на Кипре. Иностранцы обязательно должны посетить местные виноградники и винодельни. Их владельцы с удовольствием принимают туристов и угощают их своими алкогольными напитками.

Также в городе вы найдете много интересных достопримечательностей. В частности, не обойдите вниманием старинную крепость, в которой сейчас расположен Музей Средневековья, Лимассольский замок, местную художественную галерею, Дворец епископа, Кошачий монастырь Святого Николая и святилище Аполлона.

А местные пляжи – это вообще отдельная тема, о которой можно говорить часами. Туристы верят, что песок на этом курорте обладает целебными свойствами. Некоторые даже добавляют его в косметику, изготавливая натуральные скрабы.

Пафос

Вот мы и дошли до родины Афродиты. Неудивительно, что древние греки выбрали ей этот город, ведь он действительно невероятно красив, как и сама богиня.

Во времена древних римлян Пафос был столицей Кипра. Поэтому здесь практически на каждом шагу расположены достопримечательности: гробницы, музеи, театр Одеон, церкви Агиа Кариаки и святой Параскевы.

Особого внимания требует бухта Афродиты. По легендам ее воды могут подарить вечную красоту и молодость. Поэтому сюда попасть не так просто, ведь толпы туристов просто заполоняют локацию с утра до самой ночи.

Пафос – достаточно спокойный город, которое выбирают для путешествия семейные пары. Здесь практически нет шумных вечеринок, а сам город наполнен атмосферой тишины и покоя.

Кирения

Этот курорт объединил в себе все: от шумных клубов до тихих мест, скрытых от посторонних глаз. Пляжи здесь, пожалуй, самые лучшие на острове. Да и для дайвинга достаточно хорошие условия.

Однако едут сюда не из-за хорошей природы, белого песка или прозрачной воды. Город славится множеством казино и игровых домов. Будьте осторожны, ведь здесь можно оставить все деньги.

Достопримечательностей в Кирении не так много, поэтому их можно осмотреть буквально за 1-2 дня. Это, в первую очередь, старинная крепость VII века, построенная в византийском стиле, греческая колокольня, мечеть и старый район с необычными для иностранцев домиками.

Лачи

Этот курорт выбирают те туристы, которые стремятся отдохнуть от суеты и шума. Здесь вы не найдете большого количества развлекательных центров или круглосуточных баров. Лачи – не об этом.

Это город с красивой природой, тихими улочками, на которых практически нет автомобилей, радушными людьми, маленькими рынками со свежими фруктами и рыбой. Сюда приезжают, чтобы понежиться на пляжах и набраться энергии.

Лачи – рыбацкий город. Здесь находится гавань со стоянкой яхт, которые можно взять в аренду за сравнительно небольшие деньги. Или же можно заказать экскурсию и отправиться в Голубую лагуну. Плавать в этих водах – самое удовольствие.

Отдых на Кипре – это отличная возможность подарить себе отпуск мечты, купаться в теплой воде и загорать, лежа на белом пляже.

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