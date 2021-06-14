В курортной Кирилловке начали "оживать" пляжи, туристам предлагают жилье за 100 грн. Видео

Согласно прогнозам синоптиков, в Запорожской области сезон дождей заканчивается, поэтому Кирилловка готова встретить путешественников и предложить отдых на любой кошелек. Найдется даже самый бюджетный вариант – 100 гривен за жилье за сутки.

Однако стоит понимать, что апартаменты за такую низкую цену будут довольно скромными. Владелец жилья на Степке (Федотова коса) показал условия, которые предлагаются туристу за 100 гривен. Подробнее об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В комнате есть кровать или диван, прикроватная тумбочка, шкаф и телевизор.

Санузел и душ расположены на территории двора и предназначены для общего пользования. Возле самого номера есть терасса с холодильником, столом, посудой и мангальной зоной.

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Хозяин апартаментов также уточнил, что в самый разгар сезона, до 24 августа, цена поднимается почти в два раза –180 гривен с человека. Питание в эту стоимость не входит.

Также пользователь по имени Александр опубликовал на своем Youtube-канале видео, на котором показал, какая погода сейчас в Кирилловке. По его словам, очень тепло, а в воде нет медуз и водорослей.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пляжный отдых в самом разгаре, но на Черном море уже появляются медузы. В Украине последние годы есть много факторов, которые нарушают комфорт туристов и заставляют все чаще отправляться в тур за рубежом.