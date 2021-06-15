Отдых в Карпатах: самые популярные курорты, цены и особенности. Фото

Помимо морских курортов в Украине летом пользуется большим спросом и горный отдых. Карпаты, безусловно, место силы для многих украинцев. Здесь и невероятные синие озера, и свежий воздух густых сосновых лесов, горные деревушки и неизведанные туристические тропинки.

Кроме того, в воскресенье, 13 июня, выйдет завершающая часть первого сезона шоу "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", в котором ведущий расскажет о поездке в Карпаты в гуцульскую столицу – Верховину. OBOZREVATEL решил узнать, сколько стоят карпатские гостиницы и комнаты у частных владельцев, какие есть отели в горах и особенности курортов.

Сходница

Живописный поселок Сходница раскинулся среди гор недалеко от Дрогобыча. Это молодой курорт, который подходит для семейного отдыха и лечения. Он начал работать с 70-х годов, но за это короткое время уже прославился далеко за пределами страны своими уникальными водами, не имеющими аналогов в Европе.

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Поляна (Свалява)

Уютная Поляна расположена недалеко от райцентра Свалява в прекрасной местности, где сливаются реки Малая и Большая Пиня. Это старинное село, которое утопает в долине между горными хребтами Полонинским и Выгорлат-Гутинским.

Пилипец

Пилипец – один из любимых курортов для тех, кто обожает горнолыжный спорт. Однако, и в теплое время года здесь есть, чем заняться. К примеру, недалеко от курорта находится озеро Синевир, водопад Шипот и источник минеральной воды, которая нигде на планете больше не встречается. Эта вода полезна при анемии и проблемах женского здоровья.

Кроме того, в Пилипце очень большой выбор жилья, с прекрасными видами на горы и налетом карпатской аутентичности без дешевого кича.

Ворохта

Наиболее удачно расположенное село в Карпатах относительно Киева, поскольку находится в Ивано-Франковской области. Можно добираться самолетом или поездами Киев-Ворохта и Киев-Рахов. В Ворохте развита туристическая инфраструктура, есть пешеходные и велосипедные маршруты.

Отсюда недалеко находятся водопады: Гук, Микуличин и Говерлянский. Также можно самостоятельно организовать из Ворохты подъемы на самые популярные карпатские вершины: Говерлу, Поп Иван, Синяк и другие.

Верховина

Отсюда открываются самые красивые пейзажи в Карпатах. Также здесь живут гуцулы – народ с необычными традициями и колоритными обрядами. Через поселок протекает горная река – Черный Черемош, поэтому место понравится любителям рафтинга и сплавов на байдарках.

Шаян

Это небольшой курортный поселок на Закарпатье, который также называют украинской Швейцарией. Туристов восхитят невероятные виды на горы и целебный чистый воздух. Также здесь есть источники с минеральной водой, которая по составу очень похожа на Боржоми или Ессентуки. Из развлечений здесь можно покататься на лодках в Силоамских купальнях или местных озерах.

Любители гастрономических туров могут отправиться в Мукачево, что на Закарпатье, на различные фестивали: вина, пива и сыра, которые сопровождаются всевозможными забавами.

Дмитрий Комаров также рекомендует посетить карпатские сыроварни. Они изготовляют сыр по специальной швейцарской технологии, который не купишь даже в импортных элитных магазинах. Одна из самых знаменитых находится в селе Нижнее Селище. Желающие могут съездить туда на экскурсию из Буковеля, Верховины и других курортов. Также можно попробовать местные мясные изделия, в частности, потрясающие венгерские колбасы.

Не стоит обходить вниманием популярное гуцульское блюдо банош. Это каша из кукурузной муки с брынзой и шкварками. Подается чаще всего в глиняном горшочке, украшенным национальными узорами.

Можно подобрать жилье на любой вкус: гостиницы, базы отдыха, санатории и пансионаты, усадьбы и коттеджи. Также можно снять домики в частном секторе. Последние годы горный туризм начал набирать обороты, поэтому отели Карпат поднимают сервис и порадуют гостей европейским уровнем обслуживания, комфортом и уютом.

Однако, тур по системе "все включено" в Карпаты будет стоить соответственно. Так, vip-отдых в горах может предложить пятизвездочный отель Solva Resort & SPA в cеле Поляна – от 2 380 грн за ночь. Здесь есть все необходимое для хорошего отдыха и оздоровления: студия массажа, бассейны, бани, водные и физиопроцедуры.

Radisson Blu Resort Bukovel расположен в самом сердце горнолыжного курорта Буковель. Здесь цены начинаются от 2900 грн за сутки за улучшенный номер и от 4700 грн за семейный номер.

Элитные 5-звездочные гостиницы также есть и в Трускавце: Mirotel Resort and Spa, Royal Grand Hotel & Spa, Rixos-Prykarpattya Resort.

В целом, цены на отели варьируются в диапазоне:

5*–1700-3300 гривень/сутки;

3* – 300-960 гривень/сутки;

ниже 3 звезд – 160-300 гривень/сутки.

А вот самые доступные цены на жилье – в Славском Львовской области. Домик здесь обойдется 250 гривен в сутки. Квартиру или домик в частном секторе в городках Поляна или в Ворохте на Закарпатье можно снять за 500 гривен/сутки.

Отдых возле Буковеля обойдется дороже:

Яблуница – 800 гривень в сутки.

Яремче – 1100 гривень в сутки.

Эконом-отдых в Карпатах – это проживание вместе с хозяевами в их доме. При этом они будут вас кормить вкуснейшими домашними блюдами.

Также можно остановиться в кемпинге. Например, знаменитый палаточный городок "Над водопадом" находится селе Шешоры. Там даже предоставляют туристам палатки с надувными кроватями, мангалы, парковку для автомобилей и прочие удобства.

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