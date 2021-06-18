Топ-5 невероятных мест в Украине, куда можно сбежать от шума большого города. Видео и фото

Поскольку ситуация с путешествиями за границу связана с рядом трудностей, то можно рассмотреть вариант поездок по Украине.

Почти в каждой области есть что-то удивительное, такое, что вряд ли существует еще где-то в мире. Например, под Киевом в Х веке был порт, а сейчас там можно полюбоваться красивейшими закатами, а в Харьковской области есть настоящая пустыня с исчезающими видами растений и животных. OBOZREVATEL собрал топ самых удивительных мест в нашей стране, в которых можно уединиться с природой и перезагрузить мысли.

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1. Витачов, Киевская область

Как добраться: До Витачова легко добраться на своем автомобиле или же на маршрутке, которая курсирует от автостанции на "Выдубичах". Путь занимает 30-40 минут.

Окраина села Витачов, что на правом берегу Днепра, известна своими кинематографическими пейзажами. Атмосфера этого места позволяет окунуться во времена, когда на украинской земле еще правили князья.

Так, во время Киевской Руси это поселение существовало как порт. Постепенно часть старого города обрушилась в Днепр, а часть была погребена под новыми строениями. При этом, в городе сохранилась часть старых валов и деревянная часовня.

На берегу хорошо проводить время за рыбалкой или просто отдыхая в палатках. Туристов там немного, поэтому можно насладиться уединением с природой.

2. Холодный Яр, Черкасская область

Как добраться: из Киева маршруткой до Черкасс (120 грн с железнодорожного вокзала и ст. М. Харьковская, в дороге 3 часа). Из города Чигирин из областного центра от АС №3 (на ул. Гоголя) регулярно отправляются маршрутки (примерно 50 грн.). В Чигирин ездят также маршрутки из Полтавы, Знаменки, Светловодска и Днепропетровска.

Это реликтовый лесной массив общей площадью 6 804 гектаров. Он относится к памятникам природы и имеет огромное историческое значение.

Самый длинный и глубокий яр приднепровского леса – это именно Холодный Яр, благодаря которому урочище и получило такое название. Здесь же прятались украинские повстанцы и партизаны. Также Холодный Яр описывал в своих произведениях Тарас Шевченко.

В Яру удивительные климатические условия – даже летом здесь собирается холодный воздух. По легенде, этот яр "холодил" спины врагам, не трогая своих. Во время исследования этой зоны можно наткнуться на древние городища и руины подземных церквей и пещер.

3. Кицевская пустыня, Харьковская область

Как добраться: пустыня находится в Харьковской области, возле села Кицевка. От села следует идти по шоссе на Печенеги, далее нужно пройти через хвойные леса.

Это песчаная холмистая местность между сосновым лесом и рекой Северский Донец. Это редкое для Слобожанщины и Украины в целом природное образование находится в часе езды от Харькова, недалеко от села Кицовка.

Никаких увеселений на территории пустыни нет – только природа, чистый воздух и гармония с собой. Сюда можно приехать за уникальными фотографиями или устроить небольшой пикник. Кроме того, можно увидеть реликтовые растения и редкие исчезающие виды животных.

Также стоит отметить, что в советские времена здесь был танковый полигон. Будьте осторожны, поскольку до сих пор в этих местах находят танковые снаряды.

4. Скифские валы, Винницкая область

Как добраться: валы находятся на левом берегу реки Южный Буг, возле Немирова в Винницкой области. Можно доехать самостоятельно или заказать автобусную экскурсию.

Немировское городище или Скифские валы – это памятник археологии, которому уже более 4000 лет. Некоторые городища были возведены в 7 веке до нашей эры. Это один из крупнейших скифских укрепленных населенных пунктов периода ранней железного века Украины, занимающий площадь более 100 гектаров.

В центре "огороженной" территории находится особый "остов" – Замчиско.

Монументальный ландшафт Немировского городища завораживает с первых минут. До сих пор здесь сохранились валы скифов высотой 9 метров, внутри которых археологи обнаружили следы трипольского населения. Большинство туристов прибывают сюда с целью насладиться молчанием великих и загадочных сооружений, которые виднеются с различных локаций Побужья.

5. Полуостров Трахтемиров, Черкасская область

Как добраться: находится внизу Каневского водохранилища. Можно доехать на электричке (лучше взять велосипед), идущей с киевского вокзала до станции Мироновка. От Мироновки придется проехать еще 45 километров. Для пеших путешественников подойдет автобус, идущий в село Великий Букрин с остановки у станции метро Выдубичи.

Трахтемиров – это полуостров и одноименное село на правом берегу Днепра. По легенде, это святилище, которому более 10 тысяч лет. Возводилось капище еще при Трипольской культуре, в XVI-XVII веках здесь был центр запорожского казачества на Приднепровье, а в советское время здесь построили детские лагеря.

Однако, в 1970-х в результате строительства Каневского водохранилища село Трахтемиров практически обезлюдело.

На полуострове есть места для кемпинга, так что, взяв палатку, можно с комфортом отдохнуть под пение птиц и плеск днепровских вод.

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