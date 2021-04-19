10 лучших мест, куда поехать на майские праздники

На майские праздники есть прекрасная возможность отдохнуть, открыть новые живописные локации по Украине и отвлечься от будничных дел на природе. Лучше заранее выбрать направление, чтобы получить от короткого отпуска яркие впечатления и заряд энергии.

Команда тележурнала "Мисливці за дивами" на канале "Украина", собрала маршруты для путешествий на майские праздники, чтобы интересно провести время. Это экстремальные спуски на склонах Южного Буга, старинные замки, пещеры и озера, о которых мало кто знает.

Южный Буг

Если вы хотите отвлечься от будничных забот и получить заряд адреналина, отправляйтесь на реку Южный Буг, где проходит рафтинг. Причем можно выбрать один из нескольких вариантов сплава по реке. Например, однодневный маршрут и ночевку в лагере или в отеле либо провести несколько дней с компанией и заночевать в палатках. А это, конечно же, романтика, песни у костра, страшилки и ночи под звездным небом.

На рафтинг не всегда соглашаются новички, боясь, что их ждут суровые испытания. Но если рискнуть и поехать, то обещаем, вам захочется снова вернуться и пройти по реке. А где же устроить пикник, когда весь день на воде?! Поверьте, время на празднование 1 мая тоже найдется!

Как добраться? На машине из Киева по трассе Киев – Одесса до села Мигея в Николаевской области. Если на общественном транспорте, то до Николаева, затем на маршрутке, которая отправляется в это село.

Шато князя Трубецкого

Вы мечтали оказаться на винодельне и продегустировать вино? Тогда отправляйтесь в шато князя Трубецкого! Здесь всегда тепло встречают гостей, рассказывают о тонкостях производства вин и проводят интереснейшую экскурсию по знаменитому на всю Украину шато. Вы побываете в винных погребах, на руинах замка, узнаете шокирующую историю князя Трубецкого и сможете остаться на ночь в отеле, который расположен на территории. Если позволит погода, то обязательно посетите бассейн. Оттуда открывается потрясающий вид! И не забудьте приобрести вкуснейшее вино и футболки с классными надписями. Таких больше нигде нет, мы проверяли!

Как добраться? От Херсона до Новой Каховки на автобусе. Выйти на остановке "Село Казацкое".

Оптимистическая пещера

Если вы за позитивное мышление, любите экстрим и хотите оказаться в необычном месте, то вперед в Оптимистическую пещеру! Это самая длинная в мире гипсовая пещера! Здесь растут огромные минеральные образования, которым уже очень много лет. Цвет и форма гипсовых кристаллов поражает. После ваших селфи в соцсетях здесь явно будет больше туристов.

Обязательно посетите подземные озера и полюбуйтесь на… пещерный снег. Но не забудьте, что температура под землей низкая, поэтому возьмите с собой теплые вещи.

Как добраться? От Тернополя на рейсовом автобусе нужно доехать до Борщева. Оттуда – до села Королевка.

Дворец графов Шенборнов

Вам нравится архитектура старинных особняков, красивые парки и места, связанные с интересными людьми? Вперед – во дворец графов Шенборнов! Возле него разбит великолепный сад-дендрарий, в центре которого находится озеро.

История строительства резиденции вас удивит. Ведь охотничью усадьбу создавали с учетом определенных цифр и значений. Например, в здании должно было находиться ровно 12 входов – исходя из количества месяцев в году. Так как в году 52 недели, то именно столько комнат задумывалось во время проектирования этого дворца. А 365 окон указывали на количество дней в году. К тому же 4 башни, выполненные в разном стиле, олицетворяли время года.

Как добраться? Со Львова на поезде или на электричке до станции "Карпаты".

Лемурийское озеро

Кто хоть раз побывал на Лемурийском озере, снова приезжает сюда. Такую красоту невозможно забыть! А все потому, что вода в нем розового цвета. Согласно одной из легенд, Розовое озеро – это то, что осталось от Лемурийского моря. Вода обогащена минералами и солями, но при этом имеет приятный запах. К тому же здесь можно не только отдохнуть, но и провести косметические процедуры.

Как добраться? Из Херсона на автобусе до Чаплинского района. Затем можно взять такси или доехать на автобусе до села Григорьевка.

Долина нарциссов

Долина нарциссов – невероятное место, где находится море цветов. Посмотреть на них приезжают даже из-за рубежа. Поляки, сербы, немцы и, конечно же, наши земляки часто останавливаются в этих краях на несколько дней. Здесь очень романтично, поэтому мужчины нередко делают предложение своим любимым именно в Долине нарциссов. Так что приготовьтесь к приятному сюрпризу, если ваш мужчина заметно нервничает. Кстати, цветут нарциссы с 1 по 25 мая. Самое время собираться в дорогу и планировать маршрут!

Как добраться? В Ужгороде на автовокзале можно сесть на местный автобус, который идет до заповедника.

Букский каньон

Вы занимаетесь альпинизмом и обожаете экстрим? Тогда предлагаем провести майские праздники активно, продуктивно и с удовольствием в необычном месте. Букский каньон – шикарное место для тех, кто ценит естественную красоту, потому что здесь открываются невероятные виды! Такое ощущение, что вы оказались в каком-то приключенческом фильме и хорошо, если на вашем пути не встретятся… пираты.

Как добраться? С Киевского автовокзала ходит рейсовый автобус в Буки.

Актовский каньон

Локдаун не дает возможности выехать туда, где вы всегда мечтали побывать? Например, в штате Аризона, где находятся невероятные по своей красоте каньоны! Тогда садитесь в машину и отправляйтесь… в Николаевскую область. Именно здесь находится самый известный среди украинских путешественников Актовский каньон. Его еще называют Долиной Дьявола. Мало того, здесь протекает река Мертвовод. Если вы не из пугливых, то обязательно посетите это место.

Как добраться? От Николаева едьте до Вознесенска, а оттуда – до села Трикраты.

Ставка Гитлера "Вервольф"

Любители истории не обойдут это место. Хотя, с одной стороны, странно в солнечные дни, когда люди устраивают пикники и нежатся на солнце, отправляться в… ставку Гитлера "Вервольф". С другой стороны, зачем откладывать на потом такой крутой маршрут? Ведь здесь находилась главная резиденция фюрера на оккупированной территории СССР. Правда, Гитлер приказал уничтожить свое логово, когда немецкие войска стали отступать. И если бы резиденция осталась нетронутой, то, согласно предположениям историков, сегодня мы бы увидели семиэтажный подземный бункер, в котором все было оборудовано так, чтобы Гитлер смог там и работать, и отдыхать. Но в наше время здесь размещена только экспозиция оружия Второй мировой войны и можно увидеть руины бункера. А что хранится под землей, неизвестно…

Как добраться? От привокзальной площади в Виннице на маршрутке на п.г.т Стрижавка.

Бакота

В нашей стране есть место, где словно соединилось прошлое и настоящее Украины. В Хмельницкой области находится село Бакота. В прошлом веке его затопили, когда строили ГЭС. Уровень реки постепенно поднимался и сегодня здесь открывается невероятный вид. Приехав в Бакоту, вы сможете покататься на теплоходе, забраться на скалы или посетить скальный мужской монастырь. В этих местах есть источники с целебной водой, прекрасные пляжи и интересные экскурсионные маршруты.

Как добраться? Ехать в Бакоту лучше всего на авто через Тернополь и Хмельницкий.

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