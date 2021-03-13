Где отдохнуть весной: лучшие направления и актуальные цены по Украине

С началом весны большинство туристов начинает планировать свой отпуск. Для того, чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно ехать за границу – десятки интересных и неизведанных маршрутов есть и в Украине.

О самых популярных направлениях весной для путешествий рассказала для OBOZREVATEL турагент Кристина Бондарук. Специалист также назвала актуальные цены на отдых весной 2021-го в Украине.

1. Карпаты

В Украине есть множество замечательных локаций для отдыха, и одна из них – это Карпаты. В топ попадает курорт Буковель, о котором знает практически каждый. Посмотреть интересные места и почувствовать силу природы можно в таких колоритных уголках, как озеро Синевир, Памир – заброшенная советская радиостанция, гора Шпыци и т.д.

Цена: стоимость размещения на 6 ночей стартует от 3900 грн за двоих взрослых без питания (дополнительно оплачивается транспорт).

2. Хмельницька область (Каменец-Подольская крепость)

Каменец-Подольская крепость по праву считается одним из сооружений, которым нет равных в Европе. Там любой турист сможет почувствовать настоящий дух средневековья и полюбоваться невероятными видами и ландшафтами.

Недалеко от Каменец-Подольска есть интересное село Бакота, которое привлекает туристов своими яркими пейзажами. Там также находится древний пещерный монастырь Подолья.

Цена: стоимость размещения на 6 ночей стартует от 3800 грн за двоих без питания (дополнительно оплачивается транспорт).

3. Ужгород

Весна – идеальный период, чтобы посетить город на Закарпатье – Ужгород. Именно там в средине сезона можно полюбоваться цветением сакур. Также в Ужгороде стоит посетить музей под открытым небом, посмотреть на старый город, побывать в Ужгородском замке и ботаническом саду.

Цена: стоимость размещения на 6 ночей стартует от 2800 грн за двоих без питания (дополнительно оплачивается транспорт).

4. Закарпатье

Поскольку в этом году туристы не смогут из-за пандемии коронавируса поехать в Нидерланды и полюбоваться цветением тысячи тюльпанов, в Украине есть своя, не менее интересная альтернатива. Так, в начале мая на Закарпатье наблюдается потрясающее явление – цветение нарциссов в одноименной долине, расположенной в урочище Киреши. Чтобы увидеть это прекрасное зрелище, следует остановиться в Мукачево.

Также здесь можно посетить замок Паланок, прогуляться по площади Мира, посмотреть Кельтский двор и заглянуть в костел Св. Мартина.

Цена: стоимость размещения на 6 ночей стартует от 2400 грн за двоих без питания (дополнительно оплачивается транспорт).

5. Олешковские пески

Чтобы покататься на квадроциклах в пустыне, необязательно лететь в Египет. Ведь один из крупнейших песчаных массивов в Европе находится неподалеку Херсона. Там даже создали туристический маршрут, где любой желающий сможет покататься на квадроциклах и получить море эмоций и адреналин.

Цена: стоимость размещения в Херсонской области на 6 ночей стартует от 4000 грн за двоих без питания (дополнительно оплачивается транспорт).

6. Биосферный заповедник "Аскания-Нова"

"Аскания-Нова" – место, где турист любого возраста может интересно и познавательно провести время, ведь площадь заповедника составляет 33000 гектаров, треть из которых – абсолютно заповедная степная зона, территория, которой никогда не касался плуг. Тут можно посмотреть на различных животных и увидеть более 1000 видов древесных растений.

Цена: стоимость размещения в Херсонской области на 6 ночей стартует от 4000 грн за двоих без питания (дополнительно оплачивается транспорт).

7. Актовский каньон

Еще одно интересное, а главное – "не заезженное" место для маленького похода. Этот каньон на реке Мертвовод находиться вблизи села Актово Николаевской области. Большинство туристов привлекает красота гранитных скал и волшебная природа вокруг этого места. К тому же эта местность понравится поклонникам экстрима, скалолазам и альпинистам.

Цена: стоимость размещения в Николаевской области на 6 ночей стартует от 4800 грн за двоих без питания (дополнительно оплачивается транспорт).

8. Трускавец

Трускавец – место, куда все едут за отдыхом от шумного города и оздоровлением. Этот небольшой городок действительно подойдет тем, кто желает восстановиться после затяжной зимы и укрепить иммунитет весной.

В Трускавце из достопримечательностей также можно посетить известный центральный парк Адамовка, художественный музей имени Михаила Биласа и Собор святого Николая.

Цена: стоимость размещения на 6 ночей стартует от 4300 грн за двоих без питания (дополнительно оплачивается транспорт).

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