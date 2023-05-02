Тепло и солнце: в каких странах пляжный сезон лучше начинать в мае

Май – лучший месяц для открытия пляжного сезона. Во многих туристических странах вода прогревается до 20-23 градусов, завершаются сезоны дождей, налаживается погода. Однако пляжи еще достаточно малолюдные и цены ниже, чем в мае. Куда поехать в этот месяц к воде – читайте в подборке OBOZREVATEL.

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Маврикий

Достаточно дорогостоящий, но очень красивый и комфортный курорт. В это время здесь значительно снижается количество осадков, а температура воздуха поднимается до 28-32 градусов выше нуля. Индийский океан в это время радует теплыми и спокойными водами.

Единственный минус весеннего отдыха в этой стране – очень высокая влажность. Однако и она не будет мешать, если вы любите проводить значительную часть отпуска на пляже. Самые популярные курорты: Гран-Бе, Ле-Морн, Бель-омбр и Майебург.

Если же вы хотите посмотреть на местные достопримечательности, то обратите внимание на Национальный парк. Здесь можно подняться на самую высокую точку острова. Также следует посетить местный Ботанический сад и деревню Шамарель, известную разноцветными песчаными дюнами.

Египет

В мае в Египте начинается пляжный сезон. В это время курортные города наполняются отдыхающими, а цены значительно растут после традиционного зимнего понижения.

Весной в стране царит очень приятная температура, которая обычно не превышает 28-30 градусов с отметкой плюс. Это же касается и воды, которая прогревается до 23 градусов.

Туристы могут выбрать между двумя популярными направлениями – Красным и Средиземным морями. На обоих в это время уже достаточно много иностранцев.

Кроме пляжного отдыха, советуем посетить хотя бы одну экскурсию по старинным достопримечательностям. В частности, интересны будут поездки к пирамидам Гизы, городу-музею Луксор и, конечно, в Каир.

Шри-Ланка

Эта экзотическая страна весной особенно привлекательна для туристов. Хотя в это время бывает слишком жарко – более 30 градусов выше нуля, однако и вода прогревается до 27 градусов. Так что здесь спокойно можно загорать и часами плавать в Индийском океане.

В этой стране не много архитектурных или исторических памятников, однако она поражает своей тропической красотой. Высокие пальмы, большое количество зелени, растущие повсюду фруктовые деревья – все это навсегда запечатлевается в памяти иностранцев, хоть раз посещавших этот курорт.

Важно отметить, что в южной части Шри-Ланки в апреле-мае уже начинается сезон дождей, поэтому для отпуска лучше выбрать северо-восточные курорты.

Бразилия

Во второй половине весны в Бразилии начинается пляжный сезон. Число осадков уменьшается практически до нуля, а температура воздуха резко повышается. В настоящее время почти на всех курортах страны термометр показывает 28-30 градусов с отметкой плюс, что, несомненно, положительно влияет и на температуру воды.

Если вы выбрали эту страну для весеннего отпуска, тогда обязательно добавьте к своим планам экскурсию к статуе Христа-Спасителя, водопадам Игуасу и в национальные парки.

Мальдивы

Традиционно высоким сезоном на Мальдивских островах считаются зимние месяцы. Так что в апреле цены на курорте значительно падают, а на пляжах становится меньше людей. Это связано с тем, что в мае на курорте начинается сезон дождей. Однако еще есть время, чтобы отдохнуть в этом райском месте.

Мальдивы часто выбирают для романтических путешествий, однако они хорошо подходят и для семейного отдыха. Если вам немного надоест лежать на белоснежном пляже, посетите невероятно красивый парк султана, искусственный остров Тилафуши или Национальный музей. Здесь будет интересно как взрослым, так и детям.

Ранее OBOZREVATEL писал об отдыхе в Египте в начале весны.

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