Тело девочки покрылось красными пятнами после купания в море в Кирилловке. Фото

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области у девочки после купания в море тело покрылось красными пятнами. Родители ребенка использовали кучу средств, чтобы убрать "последствия" водных процедур, но помогли они не сразу.

Об этом сообщил местное СМИ РИА-Мелитополь. Жители Кирилловки уверены, что раздражение на теле девочки могли вызвать медузы (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Девочка играла в воде, а когда вышла родные увидели на ее теле красные пятна. Хотя медуз рядом в воде не было, грешат мелитопольцы все-таки на них. И уверены, что именно их остатки и спровоцировали такую реакцию организма. Родители испытали все возможные средства, чтобы убрать раздражение. Помогли они не сразу", – говорится в сообщении.

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Напомним, в 2021 году медузы стали огромной проблемой на украинских курортах, особенно на Азовском море. Отдыхающие жалуются, что из-за нашествия морских обитателей невозможно купаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве отдыхающие во время купания в Днепре заметили пресноводную медузу. Ее увидели на пляже, что на Русановской косе. Эксперты отметили, что необычные жители появились в Днепре еще в 1970-х годах.