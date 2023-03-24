'Тайные' места Турции, о которых не знают туристы

Турция у многих людей ассоциируется исключительно с морем, пляжем и гостиницами с системой all inclusive. Однако эта страна более разнообразна, чем кажется. Здесь есть горные селения, прозрачные озера и древние города, некоторые из которых даже упоминались в Библии. Малоизвестные локации Турции – в подборке OBOZREVATEL .

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Олюдениз

Турецкая голубая лагуна уже давно известна европейским туристам. Однако среди украинцев этот курорт не пользуется популярностью, а зря. Невероятная территория с белоснежным песком, прозрачной водой небесного оттенка и абсолютное спокойствие – это те вещи, которые больше всего нравятся иностранцам в Олюденизе.

Однако сюда не так уж легко добраться. У города нет собственного аэропорта или вокзала, поэтому придется изменить несколько видов транспорта. Легче всего: долететь прямым до Стамбула или Анталии, оттуда автобусом или самолетом переправиться в Даламана, а оттуда уже на такси до самой бухты. В результате такого сложного маршрута вы окажетесь в настоящем райском уголке, который не оставит вас равнодушным.

Долина бабочек

Это волшебное место скрыто между горами и морем. Так что о ней не догадываются даже самые опытные туристы, которые любят путешествовать по скрытым локациям. Главная особенность долины – ее красота и бабочки. Здесь проживает более 100 видов этих волшебных существ, летающих просто повсюду.

Сюда приезжают ради спокойствия, отдыха и хороших фотографий. Добраться до места можно только по воде. Для этого нужно доехать до курорта Олюдениз, а уже там купить билеты на катер или лодку.

Остров Бозджаада

Если вы любите древнюю архитектуру и турецкое вино – вам следует побывать на Базджаада. Этот маленький остров сохранил свою идентичность и стал реальным музеем под открытым небом. Дома обычных людей здесь стоят уже много веков, их лишь иногда реставрируют и приводят в порядок. А над поселением возвышается жемчужина этой местности – средневековая крепость, построенная на развалинах еще более старых дворцов.

Особого внимания заслуживают многочисленные виноградники и винодельни. Здесь постоянно проходят дегустации и мастер-классы, на которых можно поближе познакомиться с местными традициями. До острова стоит добираться двумя транспортами. Сначала нужно проехаться автобусом в бухту, а оттуда уже на пароме в Базджаад.

Урфа

Этот город имеет очень длинную и интересную историю. Христиане и мусульмане уверены, что именно здесь родился библейский персонаж Авраам, считающийся прародителем евреев, арабов и других народов. Здесь даже можно посмотреть известный бассейн с карпами, который упоминается в Священном Писании. По преданию, когда Авраама пытались сжечь на костре, Бог спас его, превратив огонь в воду, а дрова в рыб.

Полное название поселения – Шанлиурфа, но местные употребляют традиционно сокращенную версию. Добраться сюда легче всего авиарейсами из Стамбула или Анталии.

Озеро Тортум

Этот удивительный водоем образовался между горами еще 15 тысяч лет назад. Он простирается в длину на 8 километров, что делает его одним из самых больших в Европе и Азии. Озеро славится своей невероятной красотой и прозрачностью вод. А еще высокими горами, которые его окружают, создавая своеобразный природный бассейн.

Добраться до Тортума не очень сложно. Следует сначала лететь авиарейсом из Анталии или Стамбула в Эрзурум, а оттуда доехать на автобусе или на такси.

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