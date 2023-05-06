Старинные города и первозданная природа: где лучше отдохнуть в Европе в мае
Май – один из лучших периодов для поездки по Европе. В это время погода максимально комфортна для долгих прогулок по различным городам, а в некоторых странах даже начинается пляжный сезон. Лучшие направления для весенней поездки – в подборке OBOZREVATEL.
Греция
Выбрав для поездки в мае эту туристическую страну, вы точно не ошибетесь. В это время здесь начинается самое настоящее лето. Температура воздуха прогревается до 27-30 градусов с отметкой плюс, а в море уже можно купаться.
Если вы любите спокойный пляжный отдых, присмотритесь к следующим направлениям: острова Крит, Родос, Кос и Кефалония. Однако в мае большинство туристов предпочитают экскурсионные туры по Греции. В частности, советуем посетить Афины, Салоники и Метеоры.
Португалия
Иностранцы очень любят посещать Португалию в мае. И хотя в это время открывать пляжный сезон рано, ведь температура воздуха едва достигает 27 градусов тепла, а воды – максимум доходит до 20, в прибрежных районах уже можно увидеть людей в купальниках.
Однако едут сюда туристы в конце весны не ради океана. Этот период идеально подходит для автобусных и автомобильных туров.
В топе самых популярных локаций много лет остаются:
- Лиссабон (Триумфальная арка, крепость Белен, площадь Коммерции);
- Авейру (центральный канал, доминиканский монастырь Иисуса и собор Девы Марии Милосердной);
- Эвора (Капелла Костей, храм Дианы, старый город).
Также стоит хоть раз посетить Азорские острова, откуда можно полюбоваться китами.
Хорватия
В мае в Хорватии начинаются самые интересные события. В частности, именно в это время стартует яхтенный сезон, который обычно длится до сентября. Этот вид спорта очень любит местное население, да и туристы в восторге от таких водных прогулок.
Также конец весны считается идеальным временем для дайвинга. Температура воды уже прогревается до 18 градусов выше нуля, а отдыхающих еще не очень много, так что можно насладиться подводными пейзажами без лишних глаз.
А еще в это время начинается долгожданная охота на трюфели. Туристы очень любят участвовать в этом действе, к которому привлекают не только профессиональных грибников, но и специально обученных собак.
Черногория
В начале мая в Черногории завершается длительный сезон дождей, выходит солнышко и приезжают первые туристы. Конечно, немногие из них выбирают эту страну весной для пляжного отдыха, потому что погода, к сожалению, еще этого не позволяет. Но здесь и без моря есть что посмотреть. Советуем обратить внимание на эти локации:
- каньон реки Тары;
- национальный парк Дурмитор;
- монастырь Острог;
- город Котор;
- руины древнеримского города Дукля;
- монастырь Морача;
- Скадарское озеро.
Ирландия
Первого мая в Ирландии отмечают кельтский праздник Белтейн, свидетельствующий об окончании холодной весны и начале лета. В этот день во многих городах проходят фестивали и народные гуляния, которые очень нравятся туристам.
Однако если сотни лет назад в Ирландии в мае и начиналось лето, то сейчас здесь в это время довольно умеренная погода. Температура воздуха составляет 17-20 градусов. А все вокруг расцветает и излучает красоту.
Эта страна – рай для любителей эко-путешествий и первозданной природы. Оказавшись в Ирландии, обязательно посетите скалы Мохер, прибрежный городок Хоут, остров Дингл, живописную долину Глендалох, собор Коб и другие прекрасные локации.
Чехия
В Чехию следует ехать в любое время года. Но весной она самая красивая. Погода еще не слишком жаркая, дождей почти нет, а улицы разных уголков страны оживают и собирают музыкантов, художников и суетливых туристов.
Конечно, путешествие следует начать с Праги, но не забывайте и о других, не менее интересных городах, таких как Либерец, Млада Болеслав, Бероун, Мельник и Пльзень.
Швейцария
Швейцария точно не входит в список бюджетных стран для туризма, но побывать здесь стоит хотя бы раз в жизни. Старинные замки, высокие водопады и невероятные озера – все это влюбляет в себя с первого взгляда.
Обязательно посетите эти места, если вы окажетесь в Швейцарии:
- Рейнский водопад;
- гора Пилатус;
- железная дорога Юнгфрау;
- город Штайн-ам-Райн;
- долина водопадов;
- Цюрихское озеро.
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