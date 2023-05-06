Старинные города и первозданная природа: где лучше отдохнуть в Европе в мае

Май – один из лучших периодов для поездки по Европе. В это время погода максимально комфортна для долгих прогулок по различным городам, а в некоторых странах даже начинается пляжный сезон. Лучшие направления для весенней поездки – в подборке OBOZREVATEL.

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Греция

Выбрав для поездки в мае эту туристическую страну, вы точно не ошибетесь. В это время здесь начинается самое настоящее лето. Температура воздуха прогревается до 27-30 градусов с отметкой плюс, а в море уже можно купаться.

Если вы любите спокойный пляжный отдых, присмотритесь к следующим направлениям: острова Крит, Родос, Кос и Кефалония. Однако в мае большинство туристов предпочитают экскурсионные туры по Греции. В частности, советуем посетить Афины, Салоники и Метеоры.

Португалия

Иностранцы очень любят посещать Португалию в мае. И хотя в это время открывать пляжный сезон рано, ведь температура воздуха едва достигает 27 градусов тепла, а воды – максимум доходит до 20, в прибрежных районах уже можно увидеть людей в купальниках.

Однако едут сюда туристы в конце весны не ради океана. Этот период идеально подходит для автобусных и автомобильных туров.

В топе самых популярных локаций много лет остаются:

Лиссабон (Триумфальная арка, крепость Белен, площадь Коммерции);

Авейру (центральный канал, доминиканский монастырь Иисуса и собор Девы Марии Милосердной);

Эвора (Капелла Костей, храм Дианы, старый город).

Также стоит хоть раз посетить Азорские острова, откуда можно полюбоваться китами.

Хорватия

В мае в Хорватии начинаются самые интересные события. В частности, именно в это время стартует яхтенный сезон, который обычно длится до сентября. Этот вид спорта очень любит местное население, да и туристы в восторге от таких водных прогулок.

Также конец весны считается идеальным временем для дайвинга. Температура воды уже прогревается до 18 градусов выше нуля, а отдыхающих еще не очень много, так что можно насладиться подводными пейзажами без лишних глаз.

А еще в это время начинается долгожданная охота на трюфели. Туристы очень любят участвовать в этом действе, к которому привлекают не только профессиональных грибников, но и специально обученных собак.

Черногория

В начале мая в Черногории завершается длительный сезон дождей, выходит солнышко и приезжают первые туристы. Конечно, немногие из них выбирают эту страну весной для пляжного отдыха, потому что погода, к сожалению, еще этого не позволяет. Но здесь и без моря есть что посмотреть. Советуем обратить внимание на эти локации:

каньон реки Тары;

национальный парк Дурмитор;

монастырь Острог;

город Котор;

руины древнеримского города Дукля;

монастырь Морача;

Скадарское озеро.

Ирландия

Первого мая в Ирландии отмечают кельтский праздник Белтейн, свидетельствующий об окончании холодной весны и начале лета. В этот день во многих городах проходят фестивали и народные гуляния, которые очень нравятся туристам.

Однако если сотни лет назад в Ирландии в мае и начиналось лето, то сейчас здесь в это время довольно умеренная погода. Температура воздуха составляет 17-20 градусов. А все вокруг расцветает и излучает красоту.

Эта страна – рай для любителей эко-путешествий и первозданной природы. Оказавшись в Ирландии, обязательно посетите скалы Мохер, прибрежный городок Хоут, остров Дингл, живописную долину Глендалох, собор Коб и другие прекрасные локации.

Чехия

В Чехию следует ехать в любое время года. Но весной она самая красивая. Погода еще не слишком жаркая, дождей почти нет, а улицы разных уголков страны оживают и собирают музыкантов, художников и суетливых туристов.

Конечно, путешествие следует начать с Праги, но не забывайте и о других, не менее интересных городах, таких как Либерец, Млада Болеслав, Бероун, Мельник и Пльзень.

Швейцария

Швейцария точно не входит в список бюджетных стран для туризма, но побывать здесь стоит хотя бы раз в жизни. Старинные замки, высокие водопады и невероятные озера – все это влюбляет в себя с первого взгляда.

Обязательно посетите эти места, если вы окажетесь в Швейцарии:

Рейнский водопад;

гора Пилатус;

железная дорога Юнгфрау;

город Штайн-ам-Райн;

долина водопадов;

Цюрихское озеро.

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