Духовный центр планеты: как живут люди на Тибете

Тибет давно считается местом невероятной силы. Не только буддисты нашли убежище среди высоких гор региона. Сюда приезжают представители разных религий и верований, чтобы получить блаженное покровительство и познать высшие смыслы. Что интересного ищут туристы в этой части планеты – в подборке OBOZREVATEL .

Видео дня

1. Тибет долгое время был отдельным закрытым государством, куда практически не могли попасть иностранцы. В 1951 г. Китай завоевал эту территорию и присоединил регион к себе. Большое количество представителей коренного народа и монахов сразу покинули эти земли и отправились искать другие святые места в Индии и Непале.

2. Далай-Лама 14-й – неофициальный правитель Тибета. Он постоянно проживает в индийском Дхарамсале. Кстати, этот титул придумали монголы, которые в XIII веке оккупировали Тибет. Это было нужно для полного покорения региона. При этом расчет начался не с первого номера, а с третьего. Переизбирается Далай-Лама не голосованием, а путем реинкарнации. Так что главой может стать даже младенец.

3. В этой горной местности проживает одна из крупнейших буддистских общин. Здесь насчитывается более двух тысяч храмов. Однако большая часть из них закрыта. Сюда могут попасть только монахи. Но есть и открытые святыни, куда пускают туристов или тех, кто только встал на путь познания восточной философии.

4. Приехать в Тибет можно далеко не всегда. Этот регион считается святым, поэтому пускают сюда исключительно в разрешенные дни, группами и вместе со специальным гидом. График можно найти на официальном сайте, но лучше написать письмо и согласовать даты визита.

5. Хотя и на этой территории есть абсолютно туристические локации, куда можно отправиться в любое время. Это, прежде всего, местность рядом с самой высокой горой в мире – Эверестом.

6. Тибетцы не используют фамилии. Они имеют родовые имена, но стараются скрыть их от посторонних людей, чтобы не навлечь несчастья. Вместо этого используют прозвища, которые могут изменяться в течение жизни.

7. Тибетцы – это очень условное название многих народов, проживающих в этих краях. Исторически сложилось, что именно через эти горы проходили десятки путей и здесь встречались разные этносы. Сейчас в регионе проживает много национальностей.

8. На Тибете есть своя пирамида. Это гора Кайлас, 4 грани которой указывают на стороны света. Ее высота по одним данным составляет 6638 метра, по другим – 6690. Эзотерики же имеют свое мнение на этот счет. Они считают, что вершина находится на отметке 6666. Это место настолько окутано легендами, что альпинисты обходят его стороной. Говорят, что беспокоящих Кайлас ждет страшное наказание.

9. Несколько раз храбрецы пытались покорить тибетскую пирамиду. Их живой стеной останавливали паломники, желавшие уберечь людей от гибели. Те же, кто прорывался, до вершины так и не смогли дойти.

10. Верующие приезжают сюда для прохождения ритуала коры. Они должны обойти гору, каждые несколько шагов полностью опускаясь на землю. Этот процесс может занять не просто несколько часов, но даже несколько дней.

Ранее OBOZREVATEL писал, куда чаще всего едут люди для поиска дзена.