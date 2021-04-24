Зарплата 40 тыс. грн и дешевые продукты: украинка – об особенностях жизни в Польше

Украинка по имени Наталия практически 7 лет проживает в польской столице Варшаве, куда переехала из города Сумы. Ранее она проходила обучение в Америке, но выбрала для себя более доступную страну для получения образования, где и осталась жить.

Об особенностях пребывания в Польше, о медицине и зарплатах Наталия рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL. Она также поведала, как обстоят дела в Варшаве во время пандемии коронавируса и призналась, чем привлекает и отталкивает Польша. Кроме того, девушка озвучила цены на стандартный набор продуктов в супермаркете и разоблачила популярные мифы о стране.

О переезде из Украины

Я родилась и прожила до 2014 года в Украине, в городе Сумы. В 2013 году впервые поехала в США по студенческому обмену на 4 месяца, после чего решила обязательно вернуться в Штаты, но уже окончив бакалаврат. К сожалению, в связи с разной системой образования, а также высокими ценами на обучение в Америке, мне пришлось выбрать более доступную страну для получения степени магистра. Таким образом, в 2014 году я переехала в Варшаву и живу в Польше по сей день. Мысли о переезде изредка появляются, но кардинально изменить свою жизнь снова – пока не готова.

В сентябре этого года будет 7 лет проживания в Польше. Хотелось ли вернуться на родину? Иногда очень хочется (из-за родителей и сестры с племянником). Да и когда возвращаюсь домой, все до боли знакомое, со многими людьми и местами связаны приятные моменты, поэтому такие мысли иногда закрадываются.

Об украинцах в Польше и о проблемах эмигрантов

Согласно польским источникам – 1 315 456 украинцев проживало здесь в конце 2020 года, но я уверена, что нас гораздо больше. Если шесть лет назад я останавливала прохожих, говорящих на русском или украинском языках, чтобы поговорить, сейчас же фактически везде можно встретить наших.

Самая главная проблема – легализоваться в Польше. Можно долго рассказывать о всех сложностях в получении документов.

О медицине в Польше: плюсы и минусы

Медицина в Польше достаточно на высоком уровне. Если ты работаешь легально и платишь взносы по медицинскому страхованию, которые вычитаются работодателем из твоей зарплаты – медицина бесплатная. Нет разницы, какое у тебя гражданство, ты имеешь такое же право, как и гражданин Польши. Самое классное то, что твоя страховка может охватывать и других членов семьи (детей, мужа, а также родителей). Но существует несколько проблем:

сроки ожидания, чтобы попасть к узкопрофильному специалисту (иногда записывают на прием через год);

стоматология в Польше в основном частная;

во время пандемии коронавируса в Польше сделали онлайн-визит к лечащему врачу;

многие записи к узкопрофильным специалистам просто отменили;

ограничение по количеству людей на территории больницы.

О пандемии коронавируса в Польше

Так уж случилось, что как раз в марте 2020 года, когда официально объявили начало пандемии, мы с мужем переехали на хутор, в котором всего три дома. Планы о переезде были давно, но из-за коронавируса переезд наступил раньше, чем планировали.

Польша до сих пор находится в красной зоне и ограничения пересматривают каждые две недели. Я уже и не помню, когда работали рестораны и кафе (все только на вынос). Театры, оперы, филармонии, кинотеатры и культурные центры – закрыты. Мне кажется, легче написать, что можно, чем нельзя. Закрыто в целом все и уже давно. Торговые центры иногда открывают, но при следующем же заседании – закрывают.

Вакцинация от коронавируса – очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Пока что это необязательно, но уже идет речь о "ковид-паспортах". Сейчас прививки в Польше доступны только некоторым группам людей (по возрастным категориям, кто находится в зоне риска или работает в определенных сферах).

О минимальных зарплатах в Польше

Mинимaльнaя зapaбoтнaя плaтa в Пoльшe c 2021 гoдa составляет 2 800 злoтыx (20 839 грн) "грязными". Согласно Главному управлению по статистике Польши, средняя зарплата в феврале 2021 года была 5 568,82 злoтыx (41 444 грн) брутто (эта информация обновляется каждый месяц).

Влияет ли на зарплату то, что ты эмигрант? Я считаю, что нет. Однако в 2014 году я лично столкнулась с ситуацией, когда мне платили в два раза меньше, чем поляку, хотя объем работы был таким же. Многое зависит от самого человека, ведь большинство предпочитает работать "по-черному" и получать больше, но абсолютно не думает о последствиях.

Цены на продукты в Польше

В среднем общий чек в магазине выходит 250-300 злотых (около 2 тысяч грн) в неделю. В Польше высокого качества мясные продукты, а вот с молочкой – не все так просто. И, кстати, цены резко пошли вверх, а с 1 января 2021 года начал действовать налог на сахар. Новый закон ввел дополнительные оплаты за каждый литр сладкого напитка.

Пачка сахара – 2,49 зл (18,52 грн);

Хлеб – 3,79 зл (28,19 грн);

750 гр мяса – 11,19 зл (83,24 грн);

1 литр молока – 2,89 зл (21,50 грн).

О культуре и традициях в Польше

У меня много знакомых поляков, и, кстати, муж также поляк, поэтому с их культурой я знакома, как говорят, "изнутри". Для меня непривычно то, что во время всех торжественных событий подают красный борщ. Или же отмечают день Андрея и организуют Анджейковый бал, во время которого гадают и предсказывают будущее. А еще Новый год (Сильвестр) поляки редко отмечают дома. И подарками вовсе не обмениваются.

Плюсы и минусы проживания в Польше

Польша находится в составе ЕС, соответственно путешествовать гораздо проще, границы ведь условные. И легче получить визы в другие страны (на моем счету более 23 стран).

Законов в Польше придерживаются чаще, чем в Украине. И легко получить ответы на свои вопросы в государственных учреждениях, а не с помощью частных фирм. Например, чтобы получить апостиль моего польского диплома, мне всего лишь следовало зайти на официальный сайт Министерства иностранных дел, где шаг за шагом были описаны все действия на разных языках. Когда же я хотела пройти эту же процедуру с украинским дипломом, мне нужно было обратиться в частную контору, поскольку официальную информацию почти не реально было найти.

Совершенно другое отношение к экологии, животным и приютам для бездомных животных.

О том, как получить вид на жительство в Польше

Вид на жительство получить реально, но не так уж и легко. Закон об иностранцах четко прописывает свои требования, но каждая областная миграционная служба добавляет со своей стороны дополнительные условия. В последнее время очень ужесточили получения ВНЖ, поскольку было много случаев, когда люди получали документы и ехали дальше в другие страны ЕС. Не имея польского происхождения, ПМЖ можно получить спустя лишь 5 лет проживания и оплаты налогов, а гражданство – еще через 3 года после постоянного вида на жительство.

Аренда и покупка жилья в Польше

Стоимость аренды квартиры зависит от города проживания, а также от района. В среднем нужно рассчитывать на 2000 злотых (14 884 грн) за месяц проживания в столице. К этой сумме также нужно добавить еще коммунальные оплаты, интернет и мобильную связь. Обращаю внимание, что обязательно нужно иметь деньги для внесения депозита. В Польше четко прописывают договоры и очень часто нарушение одного из пунктов влечет за собой его расторжение или же вам просто не вернут депозит. В связи с этим с каждым годом количество иностранцев, покупающих свое жилье, все больше и больше.

Пару лет назад мы взяли две квартиры в ипотеку (одну уже продали), а вот недавно – купили землю. Размер ежемесячного платежа за квартиру – 1100 злотых (8 тысяч грн), но ипотека взята на 30 лет, при чем собственное капиталовложение было 20% от стоимости жилья. Не стоит забывать о ежегодном налоге на землю, ежемесячном взносе за страхование жизни и отдельной оплате за страхование имущества.

Кстати, в большинстве случаев, покупая недвижимость в Польше, иностранец обязан получить разрешение с МВД (время ожидания до года).

Советы для ПМЖ в Польшу

Подумать 20 раз и снять розовые очки еще будучи в Украине. Продумайте самый плохой сценарий: нет работы – хватит ли сбережений и на сколько? Нет документов – заранее уточните сколько стоят услуги посредников. Хотите переехать всей семьей сразу – как пройдет адаптация детей и кто будет с ними заниматься по вечерам? Ведь работать нужно много в любой стране и Польша – не исключение. Никто никого нигде не ждет, каждый должен думать о себе сам и рассчитывать лишь на свои силы. И да, помните, незнание закона не освобождает от ответственности.

Популярные мифы о Польше

Очень часто я слышу убеждение, что если ребенок рожден в Польше, он получит польское гражданство. Это неправда! В этой стране действует право крови, а не право почвы. То есть, если двое родителей являются гражданами Украины, ребенок не получит автоматически польское гражданство.

Или же, например, получив рабочую "карту побыта" (ВНЖ), ты имеешь право работать у любого польского работодателя, а еще круче – во всех странах ЕС. Это абсурд и сказка. В большинстве случаев иностранец связан документально лишь с тем работодателем, на основании устройства к которому он получил документ. А при смене места работы следует пройти всю процедуру трудоустройства и получения ВНЖ с самого начала. В редких случаях этого делать не нужно, например, если человек имеет польское происхождение, супруга поляка, польский диплом и так далее.

О работе эмигрантов в Польше

У нас с мужем уже более 6 лет – аудиторская компания, хотя пробовали себя в многих сферах бизнеса. Очень сложно работать на себя: налоги, аренды помещений, зарплаты работникам, оплата счетов, реклама и многое другое. Большинство считает, что круто иметь фирму в Польше – это неправда. Строгие законы, постоянные проверки и высокие налоги. Параллельно строим агротуристический комплекс с животными. Но это только проект, которые еще не приносит дохода.

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