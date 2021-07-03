Средняя зарплата 20 тысяч грн и освобождение от налогов: украинка – о жизни в Панаме

Украинка по имени Марина родом из Днепропетровской области уже более 3 лет проживает в Панаме. Еще будучи студенткой она выехала за границу в Германию на обучение в университете, откуда и началось кругосветное путешествие девушки. Эмигрантка жила в Париже и Люксембурге, а сейчас проживает в государстве Панама.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Марина рассказала, почему же она осталась жить в Панаме и назвала плюсы и минусы проживания там. Кроме того, она призналась, какие зарплаты в этой стране, сколько стоят продукты питания и аренда жилья. Также украинка рассказала о жестком карантине в период пандемии в Панаме: что у них под запретом до сих пор.

Переезд из Украины и жизнь в других странах

Я уроженка юго-востока Днепропетровской области, училась и жила в Донецке, и впоследствии выехала в Германию продолжить обучение в университете. Через несколько лет переехала в Париж на работу, а потом жизнь занесла меня в Люксембург, где я была в международной корпорации ценовым аналитиком. Там и родила детей: двойняшек и через год – младшего сына. С тремя детьми и работой на полную ставку было очень трудно: мы не могли позволить себе помощь даже с двумя хорошими зарплатами, потому что страна была дорогая и детский садик за троих нам обходился в более чем 3500 евро в месяц. Сон был по 1,5-3 часа в сутки и я понимала, что из-за усталости стало опасно ездить в машине с детьми в детский сад и на работу. Так и решили сменить страну – переехать куда-то на юг, где можно позволить себе помощь с детьми. Первая страна, где предложили работу, была Панама. Вот так, не долго думая, мы переехали сюда.

Видео дня

Первые полгода в Панаме было тяжело: незнание испанского языка придавало стресса и беспомощности в решении проблем, которые возникали. За три года уже адаптировались и нам здесь нравится.

Первое впечатление о стране

Природа и стиль жизни – первое, что поразило в этой стране. На Панамском канале можно вечно сидеть и смотреть на корабли, проплывающие через эту нереальную инженерную конструкцию. В столице живут ленивцы на деревьях, летают попугаи и разноцветные птицы, а крокодилов иногда можно встретить на парковке или у магазина. Панамцы гораздо более расслабленный народ чем европейцы, но и менталитет у них хороший: они достаточно пунктуальны, умеют работать и знают, когда время отдыхать.

Об украинцах в Панаме и жизни эмигрантов

Украинцев в Панаме очень мало. С 2010 по 2018 было зарегистрировано 100 персон. Я лично знакома только с семью людьми: одна семья из Донецка, которая эмигрировала из-за войны, и две коллеги моего мужа.

Как и везде, самым большим вопросом для эмигрантов является легализация в стране пребывания. К тому же в Панаме отсутствует украинское консульство. И для получения документов (включая паспорта), нужно лететь в Мексику, а это стоит больших денег, и во времена пандемии Панама долго оставалась закрытой. Поэтому рассчитывать на поддержку со стороны консульства не стоит.

Медицина в Панаме

Страховка здесь обязательная для каждого, если работаешь. Можно жить без нее, но если попадешь в больницу, придется платить со своего кармана. В государственных больницах это будет стоить значительно дешевле, чем в частных. Государственная страховка высчитывает из зарплаты 9,75% ежемесячно. К тому же существует множество частных фирм, которые предлагают свои условия оплаты и покрытия медуслуг. Из-за запрета выхода из дома в связи с пандемией в этой стране не было перегрузки больниц. И сегодня проводится достаточно активная программа вакцинации, поэтому с больницами все спокойно.

Пандемия коронавируса в Панаме: что под запретом

Панамский карантин в связи с COVID-19 был одним из самых строгих в мире. 189 дней всем было запрещено передвигаться по улицам. Женщинам позволяли выходить на 1 час трижды в неделю, мужчинам – дважды. Время выхода определялась по последней цифре в паспорте. Детям вообще не разрешалось гулять на улице 3 месяца, а потом можно было брать с собой только одного ребенка в указанное время. Такие ограничения очень негативно повлияли на экономику страны. В январе 2021-го безработица составила почти 30%, к концу этого года прогнозируют уменьшение до 10-12%.

Сейчас из ограничений действуют запреты на концерты, также есть комендантский час с вечера до утра (разное время в каждой провинции). Кроме того, с марта 2020 года закрыты школы, детсады и детские развлекательные центры.

Прививка от COVID-19 не является обязательной. Государство имеет свой вебсайт, где все желающие могут записаться в очередь. Делают вакцину Pfizer и запустили волонтерскую программу на прививки AstraZeneca.

Зарплаты в Панаме

В зависимости от типа работы зарплата в Панаме колеблется от 300 долларов (8200 грн) в сфере домашних помощниц и до 740 долларов (20 тысяч грн) среднестатистической зарплаты в стране. Иностранцы, работающие в определенных международных корпорациях, освобождены от налогов. Прибыль из-за границы не облагается. Именно поэтому страна стала известным оффшором.

Учебные заведения в Панаме

Наши дети должны пойти в школу в этом году, в августе, если правительство решит все-таки открыть учебные заведения. Но судя по последним новостям, скорее всего этого не произойдет. Школы в Панаме есть как государственные, так и частные. Обычно родители стремятся отдать детей в частные школы, где уровень обучения значительно лучше. Стоит это от 75 долларов (2000 грн) в месяц и до почти 2 тысяч долларов.

Цены на продукты питания в Панаме

Галлон молока (3,79 л) – 6 долларов (163 грн)

Яйца 30 шт – 4 доллара (108 грн)

Хлеб здесь не очень популярен. Продают в супермаркетах багеты: самый дешевый стоит 0,70 центов (19 грн) за 250 г.

Базовая корзина покупателя обходится двум взрослым в не менее 300 долларов (8 тысяч грн) в месяц. Здесь очень дорогое электричество. А вот бензин и вода дешевле, чем в Европе.

Традиционные блюда и кухня Панамы

Если сравнивать Украину и Панаму, то тут кухня полностью отличается, ведь это тропики. Ленивцы не дают молока, а коров выращивают немного и в основном для мяса. Кормовые бананы – платанос – основная пища, которая употребляется на уровне с кукурузными лепешками, рисом, юккой (корнеплод подобный картофелю), бобовым и курицей или рыбой на гриле. Арбузы с ананасами растут круглый год, и существует 40 видов манго. В Украине лучше молочные продукты, слаще картофель и вкусная клубника с черешней.

Культура и менталитет жителей страны

Жизнь в Панаме размеренная, люди добрые и открытые. Здесь много иностранцев, следовательно общество более толерантное. Люди имеют большие семьи. Трое детей в семье считается нормой. На праздники и часто на выходные дни родственники собираются на пляжах, готовят мясо, пьют пиво, танцуют.

Плюсы и минусы проживания в Панаме

Панамцы очень дружелюбны. У них меньше агрессии и больше взаимоуважения в обществе. Это первое, что приятно шокирует после Европы. Больше всего поразило отношение к детям – они полноценные участники социума. С ними все здороваются, на них никто не кричит, их оберегают. Дети – это святое для панамцев. Аналогичное отношение и к матери – когда на руках плачет ребенок, тебе предложат помощь или попытаются развлечь малыша.

Единственное, чего иногда хочется в Панаме, – увидеть снег. Но за этим можно слетать в Чили, Аргентину или США. А по Украине всегда скучаешь, ведь там навсегда остается родная земля.

Стоимость аренды жилья

Вообще рынок недвижимости разнообразен, но в столице аренда квартиры будет стоить где-то 1000 долларов (более 27 тысяч грн). Квартира или комната в более отдаленном районе столицы будет стоить 400 долларов (более 10 тысяч грн) в месяц минимум.

Купить свое жилье вполне реально и предложений на рынке достаточно. Самые дешевые социальные домики для панамцев обходятся в 30 тысяч долларов в провинции. В столице, конечно, цены намного выше – за несколько сотен тысяч можно приобрести хорошую большую квартиру с парковочным местом, коммунальным бассейном и спортзалом.

Работа эмигрантов в Панаме

В Панаму съезжаются люди со всей Америки. Чаще всего, это работники сферы обслуживания: домохозяйки, няни, дворники, сантехники. Другие же открывают свой бизнес, ведь налоговая система очень привлекательна. Здесь много экспатриантов, работающих в международных организациях и фирмах, а также пенсионеров из США и Канады. Я подрабатываю переводчиком (говорю на семи языках) и параллельно ищу постоянную работу аналитика-маркетолога в офисе.

Достопримечательности Панамы

Панама имеет свои Мальдивы: острова Сан Блас в Карибском море. Бокас-дель-Торо – другая группа островов, куда люди ездят на сноркелинг. В Атлантическом океане посетите архипелаг Лас-Перлас – можно даже на день поехать. Конечно, Панамский канал с обеих сторон континента – обязательный к посещению, и на нем озеро Гатун и остров обезьян. Очень интересно увидеть жизнь одного из восьми племен, населяющих Панаму, где каждое имеет свой язык, культуру и традиции. В джунглях Гамбоа найдете ярких голубых бабочек, туканов, колибри, ленивцев. В том же районе советую парк Саммит. Долина Антон, городок Бокете в горах, вулкан Бару, рыбалка на Бока Чика, молодежный пляж Венао, черепахи острова Каньяс, а также спаривания китов в Тихом океане – все это Панама.

Также о жизни украинцев в других странах рассказывали в эксклюзивных материалах для OBOZREVATEL: