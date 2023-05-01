Совершенно секретно: наиболее засекреченные места планеты, в которые практически невозможно попасть туристам

Технический прогресс сократил расстояние между континентами и практически убрал все препятствия на пути изучения нашей планеты. Однако, даже сейчас, в эпоху открытости и вседоступности, существуют места, куда не пропустят ни одного туриста. Больше об этом в подборке OBOZREVATEL.

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Остров Ниихау (Гавайи, США)

Представьте небольшой островок Гавайского архипелага, меньший Киева почти в 5 раз, на котором хотели разместить штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. Высокие пальмы, редкостные виды животных и невиданное разнообразие зелени. Все это должно было привлекать тысячи туристов из разных уголков планеты, но сюда никого не пустят даже за самые большие деньги.

Дело в том, что в 1863 году гавайский король продал этот клочок земли посреди океана семье богатых плантаторов Робинсонов. А те, в свою очередь, в начале Первой мировой войны решили изолироваться от всего мира и построить свой рай на Земле. Надо признать, им это удалось.

Современные жители Ниихау, количество которых едва достигает 300 человек, ездят на лошадях и велосипедах, практически не пользуются телефонами или другой техникой, не платят за жилье, не знают о существовании водопровода или канализации и живут в полной гармонии с природой. Правда, раз в неделю детей на лодках переправляют на соседний остров в специализированную школу, где их учат читать и писать, а больше этим необычным людям и не нужно.

Если же раскрывать всю правду, то несколько туристов побывали на острове. Но для этого им пришлось получить приглашение от местных жителей, что ох как не легко в условиях цифровой изоляции Ниихау.

Зона 51 (Невада, США)

Вокруг этой военной базы ходят тысячи легенд. Поговаривают, что здесь то ли проводят опыты над пришельцами, которых захватили во время их высадки на Землю, то ли разбирают их межгалактический корабль или еще что-то подобное (и может очень опасное для всего человечества).

Первые спутниковые снимки этой базы были сделаны во времена Холодной войны. Однако американское высшее военное руководство долго отрицало существование этого объекта. В 2013 году, после огромной волны недовольства граждан США, ЦРУ публично признало существование Зоны 51. Тогда разведчики сказали, что это военный полигон, на котором проводятся испытания новых видов летательных аппаратов.

Конечно, приверженцев теорий заговоров этот ответ не устроил. В 2019 году они даже попытались организовать "штурм" базы. Он состоялся 20 сентября. Однако из 3 миллионов людей, поддержавших идею, до полигона решились дойти только 150 человек. Их быстро разогнали, а пятерых самых активных арестовали.

Остров Шпицберген (Норвегия)

Представьте, что конец света, которого мы так боялись в 1988, 2012, 2020 годах и еще неизвестно сколько раз, все же наступил. Куда должны отправиться те счастливчики, которым повезло выжить. Конечно, на один из самых отдаленных норвежских островов – Шпицберген, куда без современного авиатранспорта или хотя бы корабля не доберешься.

Почему именно туда? Там расположено самое большое и защищенное хранилище семян, которое сейчас хранит более 250 миллионов образцов. И даже если вы туда доберетесь, то вряд ли вы сможете попасть внутрь секретного объекта, находящегося в песчаной скале на глубине 120 метров. Да еще и вход закрыт с помощью разных систем безопасности. Кажется, что-то ученые ошиблись с выбором локации, но на самом деле она наиболее пригодна для хранения такого количества семян.

Шпицберген не весь закрыт от туристов. Здесь проживает несколько тысяч человек, преимущественно работающих на местных шахтах. Интересный факт: около 12% местного населения – украинцы, а точнее – жители Донбасса. Так что сюда можно приехать на отдых, если вас не пугают морозы, тяжелая дорога и очень высокая стоимость поездки. Но к хранилищу вас никто и близко не подпустит.

Ранее OBOZREVAZTEL писал о том, что удивляет туристов в Норвегии.

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