Самые дешевые горнолыжные курорты Европы: действительно ли цены настолько низкие

За последние годы появилось много бюджетных горнолыжных курортов. Туры по лояльной цене предлагают страны Европы, Азии и даже Африки. Британское издание The Travel Daily опубликовало рейтинг самых дешевых стран, где можно прокатиться на лыжах. Украина заняла вторую позицию в топе.

Для расчета стоимости использовали два показателя: среднюю цену авиабилетов из Лондона и сутки проживания в 3-звездочной гостинице. Таким образом, сформировался следующий рейтинг:

Венгрия – 69 фунтов стерлингов (2163 грн);

Украина – 73 фунта стерлингов (2764 грн);

Румыния – 76 фунтов стерлингов (2878 грн);

Словакия – 78 фунтов стерлингов (2953 грн);

Чехия – 80 фунтов стерлингов (3029 грн).

OBOZREVATEL посчитал, сколько такой отдых стоил бы украинцам и какова реальная полная цена недельного отпуска на горнолыжных курортах этих стран.

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Венгрия

На территории этой страны не так уж много горных массивов. Однако даже это не помешало обустроить здесь 51-й зимний курорт. Это направление выбирают из-за сочетания трех факторов: бюджетность, экологичность и комфортность.

Местные курорты подойдут как новичкам и семьям с детьми, так и опытным лыжникам. Поэтому провести здесь отпуск – очень хороший вариант. Кстати, Всемирный экономический форум включил Венгрию в список наиболее привлекательных для туризма стран.

Цены на горнолыжных курортах Венгрии:

авиабилеты из Киева в обе стороны – от €47;

трансфер до курорта – от €10;

6 ночей в 3-звездном отеле – от €132;

3-разовое питание на неделю – от €250;

ски-пасс на неделю – от €122.

Всего – от €571 за человека

Украина

Украинские горнолыжные курорты постепенно набирают популярность среди иностранных туристов. Конечно, наибольшим спросом пользуется Буковель с его невероятными гостиницами и трассами европейского уровня. Однако и цены там соответствующие. Гораздо дешевле выбирать менее известные направления, такие как Драгобрат и Яремче.

Цены на горнолыжных курортах Украины:

трансфер в курорт из Киева – от €14,5;

6 ночей в 3-звездном отеле – от €96;

3-разовое питание на неделю – от €168;

ски-пасс на неделю – от €165.

Всего – от €458 за человека

Румыния

Идеальный вариант для семейного отдыха. Горнолыжные курорты Румынии оснащены в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами и имеют хорошие отзывы от туристов. Здесь представлен большой выбор бюджетных отелей, а также радуют недорогие рестораны и кафе. Наибольшую популярность пользуется Пояна-Брашов с ее длинными трассами и пологими спусками.

Цены на горнолыжных курортах Румынии:

авиабилеты из Киева в обе стороны – от €80;

трансфер до курорта – от €12;

6 ночей в 3-звездном отеле – от €132;

3-разовое питание на неделю – от €217;

ски-пасс на неделю – от €140.

Всего – от €593 за человека

Словакия

Многие украинцы выбирают Словакию для отпуска из-за дешевых цен на авиабилеты, близость расположения и хорошие курорты. Но, на самом деле, здесь достаточно высокие цены на сопутствующие услуги, что делает направление не таким уж и бюджетным.

Цены на горнолыжных курортах Словакии:

авиабилеты из Киева в обе стороны – от €19;

трансфер в курорт – от €14;

6 ночей в 3-звездном отеле – от €150;

3-разовое питание на неделю – от €252;

ски-пасс на неделю – от €252.

Всего – от €701 за человека

Чехия

Наибольшее преимущество чешских зимних курортов – их расположение. Трассы оборудованы посреди Крконошского парка и со всех сторон окружены высокими деревьями. Рядом – гостиничные городки и здравницы, а также исторические локации с большим выбором развлечений.

Цены на горнолыжных курортах Чехии:

авиабилеты из Киева в обе стороны – от €97;

трансфер до курорта – от €12;

6 ночей в 3-звездном отеле – от €210;

3-разовое питание в неделю – от €273;

ски-пасс в неделю – от €140.

Всего – от €732 за человека

Таким образом, рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха для украинцев выглядит так: Украина (€458), Венгрия (€571), Румыния (€593), Словакия (€701), Чехия (€732).

Ранее OBOZREVATEL писал о самых бюджетных горнолыжных курортах Европы.