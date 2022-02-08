Самые дешевые горнолыжные курорты Европы: действительно ли цены настолько низкие
За последние годы появилось много бюджетных горнолыжных курортов. Туры по лояльной цене предлагают страны Европы, Азии и даже Африки. Британское издание The Travel Daily опубликовало рейтинг самых дешевых стран, где можно прокатиться на лыжах. Украина заняла вторую позицию в топе.
Для расчета стоимости использовали два показателя: среднюю цену авиабилетов из Лондона и сутки проживания в 3-звездочной гостинице. Таким образом, сформировался следующий рейтинг:
Венгрия – 69 фунтов стерлингов (2163 грн);
Украина – 73 фунта стерлингов (2764 грн);
Румыния – 76 фунтов стерлингов (2878 грн);
Словакия – 78 фунтов стерлингов (2953 грн);
Чехия – 80 фунтов стерлингов (3029 грн).
OBOZREVATEL посчитал, сколько такой отдых стоил бы украинцам и какова реальная полная цена недельного отпуска на горнолыжных курортах этих стран.
Венгрия
На территории этой страны не так уж много горных массивов. Однако даже это не помешало обустроить здесь 51-й зимний курорт. Это направление выбирают из-за сочетания трех факторов: бюджетность, экологичность и комфортность.
Местные курорты подойдут как новичкам и семьям с детьми, так и опытным лыжникам. Поэтому провести здесь отпуск – очень хороший вариант. Кстати, Всемирный экономический форум включил Венгрию в список наиболее привлекательных для туризма стран.
Цены на горнолыжных курортах Венгрии:
авиабилеты из Киева в обе стороны – от €47;
трансфер до курорта – от €10;
6 ночей в 3-звездном отеле – от €132;
3-разовое питание на неделю – от €250;
ски-пасс на неделю – от €122.
Всего – от €571 за человека
Украина
Украинские горнолыжные курорты постепенно набирают популярность среди иностранных туристов. Конечно, наибольшим спросом пользуется Буковель с его невероятными гостиницами и трассами европейского уровня. Однако и цены там соответствующие. Гораздо дешевле выбирать менее известные направления, такие как Драгобрат и Яремче.
Цены на горнолыжных курортах Украины:
трансфер в курорт из Киева – от €14,5;
6 ночей в 3-звездном отеле – от €96;
3-разовое питание на неделю – от €168;
ски-пасс на неделю – от €165.
Всего – от €458 за человека
Румыния
Идеальный вариант для семейного отдыха. Горнолыжные курорты Румынии оснащены в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами и имеют хорошие отзывы от туристов. Здесь представлен большой выбор бюджетных отелей, а также радуют недорогие рестораны и кафе. Наибольшую популярность пользуется Пояна-Брашов с ее длинными трассами и пологими спусками.
Цены на горнолыжных курортах Румынии:
авиабилеты из Киева в обе стороны – от €80;
трансфер до курорта – от €12;
6 ночей в 3-звездном отеле – от €132;
3-разовое питание на неделю – от €217;
ски-пасс на неделю – от €140.
Всего – от €593 за человека
Словакия
Многие украинцы выбирают Словакию для отпуска из-за дешевых цен на авиабилеты, близость расположения и хорошие курорты. Но, на самом деле, здесь достаточно высокие цены на сопутствующие услуги, что делает направление не таким уж и бюджетным.
Цены на горнолыжных курортах Словакии:
авиабилеты из Киева в обе стороны – от €19;
трансфер в курорт – от €14;
6 ночей в 3-звездном отеле – от €150;
3-разовое питание на неделю – от €252;
ски-пасс на неделю – от €252.
Всего – от €701 за человека
Чехия
Наибольшее преимущество чешских зимних курортов – их расположение. Трассы оборудованы посреди Крконошского парка и со всех сторон окружены высокими деревьями. Рядом – гостиничные городки и здравницы, а также исторические локации с большим выбором развлечений.
Цены на горнолыжных курортах Чехии:
авиабилеты из Киева в обе стороны – от €97;
трансфер до курорта – от €12;
6 ночей в 3-звездном отеле – от €210;
3-разовое питание в неделю – от €273;
ски-пасс в неделю – от €140.
Всего – от €732 за человека
Таким образом, рейтинг самых дешевых стран для горнолыжного отдыха для украинцев выглядит так: Украина (€458), Венгрия (€571), Румыния (€593), Словакия (€701), Чехия (€732).
Ранее OBOZREVATEL писал о самых бюджетных горнолыжных курортах Европы.