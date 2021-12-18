Дешевле Буковеля: где бюджетно отдохнуть на лыжных курортах Европы

Европейские горнолыжные курорты ежегодно привлекают все больше украинцев. Хорошая техническая оснастка, профессиональные и любительские трассы всех уровней, большое количество развлечений, а также отсутствие разнообразия предложений в Украине делают их интересными для туристов.

OBOZREVATEL подобрал несколько направлений для новогоднего отпуска, которые обойдутся не дороже, чем Буковель, а иногда наоборот – дешевле.

В связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса – Омикрон – большинство стран усиливает карантинные ограничения. В первую очередь это касается туристической сферы. Перед поездкой ознакомьтесь с официальной информацией на портале, разработанном Консульской службой Украины.

Видео дня

Самый большой горнолыжный курорт Словакии обустроен на склонах горы Хопок. Всего здесь расположено 14 трасс общей протяженностью более 50 километров. Большинство из них имеют средний уровень сложности. Однако есть 3 тяжелых и 3 легких маршрута.

Ски-пасс в сутки для взрослого стоит 36 евро, для ребенка – 29 евро. Лучше всего покупать через официальный сайт сразу на весь период отпуска.

Средняя стоимость недельного тура в период новогодних праздников, включающий перелет, проживание и питание на двоих, составляет 950 евро.

Курорт у подножия Пиринских гор нравится туристам не только качественными трассами с толстым слоем снега, но и близостью к интересным экскурсионным маршрутам. Банско – старинный город, где почти на каждом шагу есть что посмотреть. Горнолыжный сезон здесь проходит со средины декабря по начало апреля.

Стоимость ски-пасса для взрослого составляет 35,8 евро, для детей – 19,45 евро. Дополнительные скидки действуют для студентов и пенсионеров.

Средняя стоимость новогоднего тура в неделю на двоих составляет 996 евро..

С декабря по апрель бюджетно прокатиться на лыжах можно на курортах Крконошского национального парка в Чехии. Здесь расположено несколько горнолыжных курортов, которые вместе формируют самую большую зону зимнего отдыха в Чехии. Главное преимущество – большое количество трасс для новичков и комплексная школа для тех, кто хочет научиться кататься на лыжах или сноуборде.

Ски-пасс для взрослого обойдется в 28 евро, для ребенка – в 18. В низкий сезон цены составляют 20 и 13 евро соответственно.

Средняя стоимость новогоднего недельного отдыха на двоих с питанием составляет 890 евро.

Этот курорт подходит для новичков и семей с детьми. Большинство местных спусков находятся на высоте 1030 метров. Всего работает 12 трасс, общей протяженностью 14 км. Большинство маршрутов пологие и легкие. Также здесь оборудованы различные развлекательные зоны для активного отдыха, такие как каток, игровые и спортивные площадки, центр верховой езды.

Цена ски-пасса для взрослых составляет в высокий сезон 25 евро, в низкий – 20.

Средняя стоимость тура с остановкой в бюджетном отеле вблизи подъемников в новогодний период – от 700 евро.

Прекрасный горнолыжный курорт для начинающих. Здесь есть все необходимое, чтобы весело и безопасно провести отпуск. Скоростные подъемники и удобная инфраструктура делают это направление популярным среди туристов. Профессиональные лыжники и сноубордисты выбирают соседний Аринсал с крутыми спусками.

Ски-пасс для взрослых обойдется в39 евро, для детей в 28,5. Малыши до 6 лет катаются бесплатно. Действуют скидки на абонементы.

Средняя стоимость праздничного новогоднего тура на двоих составляет 840 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших украинских горнолыжных курортах.