Россияне валялись пьяные под отелем и ругались: Забужко поделилась впечатлениями от поездки в Латвию

Украинская писательница Оксана Забужко рассказала, как столкнулась с пьяными россиянами в Латвии. Украинка отправилась в Ригу, чтобы презентовать свою переведенную книгу "Найдовша подорож". В гостинице она стала свидетелем неадекватного поведения граждан РФ под окнами своего номера.

К слову, в Латвии писательница не раз замечала, что россияне чувствуют себя "как дома". Впечатлениями от поездки Оксана Забужко поделилась в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Неприятный инцидент произошел с украинкой в самом центре города. В своем номере она услышала крики нетрезвых людей, ругавшихся на русском языке под ее окнами.

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Один из россиян-эмигрантов уже валялся на земле, а его более стойкий товарищ пытался поднять первого на ноги, пока не победило желание покурить. Переспросив у местной молодежи, нет ли у них сигарет, россиянин крикнул: "Народ! Дайте же кто-нибудь сигарету".

"Давно я не видела россиян в естественных условиях. Не предполагала, что в Латвии они аж так чувствуют себя "как дома". Таксист в аэропорту, как о самой обычной вещи, попросил в моего издателя говорить по-русски, потому что он, мол, по-латышки не очень. И так каждый шаг – это латыши переходят на язык "дискриминированного меньшинства", а не россияне на их", – рассказала писательница.

Оксана Забужко резюмировала, что ей стало понятнее, почему именно в Латвии начали наиболее активно переводить украинскую литературу по сравнению с другими балтийскими странами. По словам украинки, латыши испугались, когда в Украине началась полномасштабная война с россиянами.

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