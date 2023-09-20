Говорят, что из Украины: российские туристы придумали 'лайфхак', чтобы их не трогали из-за национальности

Россияне становятся изгоями во всем цивилизованном мире, поскольку красный паспорт с двуглавым орлом на обложке – это идентификатор агрессии и террора. За границей граждан страны-оккупанта видеть не хотят, но те все равно продолжают покидать пределы своей родины. А когда российские туристы сталкиваются с неуважительным отношением в свой адрес, то искренне удивляются и истерят.

Однако особо опытные путешественники придумали подлый и циничный "лайфхак", который якобы помогает им избегать конфликтов за границей. Своей позорной хитростью поделился в InstaStories тревел-блогер-миллионник, за которым следят больше 2,6 млн человек, Александр Кондрашов.

Россиянину хватило наглости представляться за границей украинцем, чтобы к нему нормально относились. Этим абсолютно гнусным "трюком" он посоветовал воспользоваться соотечественникам.

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Кондрашов приехал в Ереван и там "протестировал" свой "лайфхак".

"Несколько раз пытались докопаться к нам, что мы русские. Но когда говоришь, что из Украины, – сразу отстают. Лайфхак", – написал блогер, добавив смеющийся смайлик.

Оказывается, это распространенная практика и многие граждане страны-террористки прибегают к ней за границей. Это не первый российский блогер, который советует своим подписчикам врать о национальности.

Украинцы же по понятным причинам реагируют на такое бесчестное поведение эмоционально и резко. В соцсетях комментаторы пришли к выводу, что подобные истории в очередной раз доказывают, что за пределами Украины особенно важно говорить на родном языке.

Также интернет-пользователи пишут: "И тут без нас не могут, и тут за наш счет, вот уже!", "А че не кричат везде "русские своих не бросают"? Уроды", "Стыдно быть русней, факт", "Мразота бесхребетная", "Ну это, к слову, хороший пример, почему за границей нужно разговаривать на украинском".

Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором уличные музыканты (вероятно, россияне) в Грузии поют российские песни. Это не понравилось одному из местных жителей, который, очевидно, резко осуждает оккупационную политику РФ и не желает слушать музыку страны-террористки у себя дома. Он попытался остановить уличный концерт российских исполнителей.

Также OBOZREVATEL писал, что авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Она начала истерить в соцсетях.

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