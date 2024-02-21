'Распоряжение МИД Италии': россиянке отказались продавать воду в аэропорту Рима из-за ее паспорта

Гражданке страны-террористки отказались продать воду в крупнейшем аэропорту Италии Фьюмичино в Риме. По словам самой "жертвы", продавщица, увидев ее паспорт, заявила, что "россиянам воду продавать запрещено".

Более того, работница аэропорта, которая, очевидно, осуждает агрессию РФ и войну в Украине, заверила, что продавать воду россиянам ей запретили в Министерстве иностранных дел Италии. Конечно, никаких подобных инструкций от МИДа не поступало, однако продавщице, очевидно, очень хотелось насолить гражданке террористического государства. Видео с жалобами россиянки распространили в сети.

"Вы россиянин? Вы не заслуживаете стакан воды (c) Министерство иностранных дел Италии", – оставила подпись на своем видео оскорбленная обладательница позорного красного паспорта.

Женщина поделилась, что была возмущена этой ситуацией, ведь, по ее словам, она проживает в Италии уже 10 лет.

"Я хотела купить бутылку воды в магазине Aelia Duty Free в аэропорту Фьюмичино. Но когда продавщица увидела мой паспорт, сказала, что россиянам воду не продают, это распоряжение итальянского МИД. Даже не знаю, что сказать… Я 10 лет живу в Италии, имею вид на жительство, плачу налоги", – пожаловалась россиянка.

OBOZ.UA также рассказывал, как один из граждан государства-террористки прибыл в Осло, Норвегию, где собирался обменять евро на местную валюту. Однако в денежной операции россиянину отказали, увидев его паспорт. Подробности – в материале.

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