Раскрыта правда о "все включено" для туристов в Египте

Владелец крупного турагентства в Хургаде, Египет, Мохаммед Шабир раскрыл всю правду о программе all inclusive, по которой кормят туристов в популярных отелях. Как оказалось, на фоне повышения цен в стране, в том числе и на продукты питания, отельеры начинают "мухлевать" с качеством и количеством еды.

О хитростях работы отелей Шабир рассказал в интервью газете "Аргументы и факты". В первую очередь он подчеркнул, что заведениям гостеприимства выгодно работать по такой системе и как бы туристы не питались "отбить" свой отдых, гостиница всегда останется в плюсе.

Главной проблемой Шабир назвал то, что при повышении цен в стране отельеры не могут позволить себе поднимать стоимость номеров, поскольку в республике суровая конкуренция. Поэтому они начинают прибегать к разного рода уловкам.

Видео дня

"Алкогольные напитки удешевляют: льют из пакетов вместо нормального вина "бормотуху", а разливное пиво откровенно разбавляют. Даже несчастная кока-кола — и та разбавлена. Мне на самом деле страшно про это рассказывать – вы ездить в all inclusive нигде в мире не захотите", – отметил он.

Отмечается, что в среднем египетская гостиница (3-4 звезды) тратит на пребывание одного гостя – 13-14 долларов США. За эти средства человека нужно накормить завтраком, обедом и ужином, он будет употреблять напитки (местного производства) – алкогольные и безалкогольные, у пляжа брать картошку фри и бутерброды. Также в эту стоимость входит электричество для света и кондиционера, зарплата обслуживающему персоналу и т.п.

Так как после всех этих расходов на питание остается совсем немного, продукты пытаются удешевить. Еда закупается в основном импортная, у оптовых поставщиков: самая дешёвая мороженая курятина, такая же говядина и рыба. А вот "выезжают" гостиничные рестораны на овощах, которые в Египте в сезон недорогие. Поэтому специалисты рекомендую туристам в первую очередь есть их.

Также отельеры прибегают к хитростям. Например, чтобы отдыхающие съедали меньше дорогих продуктов, таких как мясо и рыба, скажем, у бассейна с 15:00 подают соблазнительную пышную пиццу из дровяной печи.

"На 14 долларов в сутки вам дадут много овощей, мелкую рыбу, нарубленную курицу в соусе, гору булочек и сладкого, дарующих быстрое насыщение", – рассказала хозяйка мини-гостиницы в Хургаде Виктория Мельникова.

При этом, по ее словам, круассаны и прочая выпечка не испечены только что, а являются замороженными полуфабрикатами.

"Мясо идёт небольшими кусочками с подливкой, вместе с запечёнными кабачками или баклажанами – так и выруливают. Морепродукты типа мидий с кальмарами нередко консервированные, но их красиво выложат, завалив и перемешав с гарниром, создав обман свежести. Зато, по крайней мере, шпинат и брокколи окажутся не размороженные – будьте уверены, их с рынка принесли", – отметила она.

Как подчеркнул Шабир, нужно смотреть на цену, которую вы платите за отдых, так как две 4-звездочные гостиницы в Египте могут отличаться между собой колоссально. Поэтому не стоит от дешевого отеля ожидать хорошего питания со свежими продуктами.

Впрочем, радует то, что за сроками годности еды всегда следят тщательно. В отели регулярно приезжают инспектора санинспекции – стоит гостинице накормить людей просроченными продуктами, ее моментально закрывают.

Напомним, в мае 2021 года Египте возобновили плату за визы для туристов. Теперь при въезде в страну нужно платить 25 долларов – онлайн или по прилету в аэропорту. Также введена плата за въездные визы в страну в портах в Красном море, Южном Синае, Луксоре и Асуане.

При этом, туристам стоит знать, что самые популярные курорты Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх отличаются друг от друга пляжами и заходом в море. Если в первом они песчаные и мелководье возле берега, то во втором – они с коралловым рифом, поэтому у большинства отелей есть понтоны и вход в море иногда возможен только с них.

Как сообщал OBOZREVATEL: