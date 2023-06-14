Путешествие с изюминкой: лучшие винодельческие регионы мира

Добро пожаловать в увлекательный мир вина и путешествий! От величественных холмов Бордо до живописных лозовых полей Тосканы, от спокойных винных поселков Германии до уникального токайского вина в Венгрии – каждая страна имеет свою собственную историю и вкус закупоренный в бутылки.

Видео дня

Выбирайте страну и айда на дегустацию!

Франция

Посетите страну, всемирно известную своими винами и богатым винодельческим наследием.

Бордо – символ роскоши и величия. Здесь вы сможете насладиться красными и белыми винами самого высокого качества. Прогуляйтесь среди знаменитых лозовых полей, посетите шато и отведайте классические сорта, такие как Каберне Совиньон и Мерло.

Приехав в регион Бургундия, вы погрузитесь в мир изощренных вин, в частности Пино Нуар и Шардоне. Посетите традиционные винодельческие городки, где вы сможете понаблюдать за тонкостями производственного процесса и насладиться непревзойденными вкусами.

В регионе Шампань вы познакомитесь со всемирно известным игристым вином. Посетите шампанские погреба, где вам расскажут о традициях изготовления этого элитного напитка и предложат насладиться его пузырьковым жемчугом.

Италия

Итальянские винодельческие регионы привлекают туристов разнообразием вкусов и красотой природы.

В Тоскане вы сможете насладиться изящными красными винами, такими как Кьянти и Брунелло ди Монтальчино. Прогуляйтесь по окрестностям и полюбуйтесь живописными пейзажами виноградников, посетите старинные городки, где вам раскроют секреты производства и предложат дегустацию.

Вина Пьемонта славятся своим изяществом. Рекомендуем попробовать Бароло и Барбареско. Их незабываемый вкус покорит ваше сердце.

Регион Венето известен игристым просекко, винами Амароне и Вальполичелла. Расслабьтесь, наслаждаясь пейзажами и вкусом вин, покоривших мир своим качеством и неповторимостью.

Венгрия

Регион Токай является одним из известнейших винодельческих районов страны. Он славится своим удивительным климатом и уникальной методикой производства. Посетите подземные погреба, где годами выдерживаются и созревают вина Токая и насладитесь их вкусом.

В Эгере вы сможете отведать непревзойденные красные вина, например Бикавер. Напиток известен своей насыщенной структурой и яркими вкусовыми нотками. Обязательно посетите здесь экскурсии по виноградникам, где вы узнаете больше об уникальных традициях этого региона.

Не забудьте заглянуть в Вильманша, регион, славящийся своими белыми винами. К примеру, Фурминт имеет изящный вкус и неповторимый букет ароматов. Отправьтесь в путешествие вдоль реки Балатон, любуясь прекрасными панорамными видами и посетите ближайшие деревни, где вы сможете попробовать деликатесы местной кухни.

Испания

В регионе Риоха вы откроете для себя изысканные красные вина, которые уже стали своеобразным символом Испании. Узнайте тайны производства местных сортов, попробуйте разные вариации и почувствуйте богатство ароматов и вкусов.

В Каталонии вы сможете насладиться напитками сразу двух винодельческих регионов. Посетите винные погреба Пенедес, где производятся Савинья и Кава. А в регионе Приорат вас очаруют вкусы насыщенных красных вин, таких как Гарнат.

Не пропустите Херес-де-ла-Фронтера в Андалусии, где производятся уникальные хересы. Посетите бодеги, где эти вина выдерживаются и созревают в подземных погребах, и узнайте больше о производстве этого неповторимого напитка.

Португалия

Рекомендуем посетить Дору – это винодельческий район, где выращивают такие известные сорта, как Турига Насьонал и Тинта Рориш, считающийся одним из самых престижных в стране. Здесь вы сможете насладиться вкусом португальского порто, известного непревзойденным ароматом и сложностью вкуса.

В регионе Алентежу вы познакомитесь с винами, изготовленными из знаменитого сорта Трурига Франко. Этот край славится легкими и освежающими напитками, идеально подходящими для жарких летних дней.

Регион Мадейра предлагает вам настоящее винное приключение. Этот район известен своими уникальными сортами, которые производятся из винограда, собранного на склонах горного острова. Насладитесь широкой палитрой вкусов от сухих до сладких вин и окунитесь в колоритную атмосферу Португалии.

Германия

Думаете, что немцы пьют только пиво? Ошибаетесь! Ведь Германия тоже славится своими винодельческими традициями.

В районе Мозель выращиваются сорта, известные изысканностью и свежестью. Насладитесь панорамами виноградников, которые спускаются к реке Мозель, и посетите местные винодельни, где вас ждут незабываемые дегустации.

Другой замечательный регион – Рейнгау – славится виноградниками, разместившимися на крутых склонах Рейна. Здесь вы сможете попробовать такие сорта, как Ризлинг и Пино Сере. Посетите живописные города и поселки, чтобы полюбоваться архитектурой и невероятными пейзажами.

Невозможно не упомянуть и о Вюрцбурге – регионе, известном винами Боксбехер. Наслаждайтесь вкусом этого неповторимого напитка, прогуляйтесь по местным холмам и посетите замки, окружающие этот регион.

Открывайте новые ароматы, узнавайте разнообразие винодельческих регионов и погружайтесь в культуру и историю каждой страны. Незабываемые прогулки, дегустации в уютных ресторанах, удивительные виды и встречи со страстными виноделами ждут вас, независимо от того, какую страну вы выберете.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших пляжных курортах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!