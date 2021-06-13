Smart Exotic Life отправились в дорожное путешествие по Америке! Наша семья является поклонниками Нью Йорка. Мы здесь живем уже много лет. А что же за его приделами?

Всем давно известно, что Нью Йорк ооочень отличается от всей остальной Америки. Толстые американцы, одни сплошные фаст фуды и белые заборчики? А вот и нет!

Поехали с нами развенчивать мифы об Америке, удивляться и вести интересные беседы.

Отправная точка Даллас, Техас и движемся мы на запад в Сан Франциско, Калифорния. 7 дней пути. Дикий-дикий запад. Мы повстречаем постаревших хиппи, проедем через Долину Смерти, посмотрим на поедателей самого большого стейка, будем ночевать в школьном автобусе посреди пустыни и прочее прочее прочее... Присоединяйтесь к нашему путешествию!

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