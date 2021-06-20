Мы – Сергей и Дарья – Smart Exotic Life отправились в дорожное путешествие по Америке! Наша семья является поклонниками Нью-Йорка. Мы здесь живем уже много лет. А что же за его пределами?

Всем давно известно, что Нью Йорк ооочень отличается от всей остальной Америки. Толстые американцы, одни сплошные фаст фуды и белые заборчики? А вот и нет!

Поехали с нами развенчивать мифы об Америке, удивляться и вести интересные беседы.

Отправная точка Даллас, Техас и движемся мы на запад в Сан Франциско, Калифорния. 7 дней пути. Дикий-дикий запад. Мы повстречаем постаревших хиппи, проедем через Долину Смерти, посмотрим на поедателей самого большого стейка, будем ночевать в школьном автобусе посреди пустыни и прочее прочее прочее... Присоединяйтесь к нашему путешествию!

Видео дня

В этот раз мы расскажем вам о штате Нью-Мексико. Огромные прерии, бесконечные степи и уникальная, совершенно не похожая на американскую архитектура - и всего немногим более 2 миллионов жителей.

Столица штата, город Санта-Фе - самой старинной столицы на территории США. Население города составляет всего 65 тысяч человек, но именно здесь сконцентрировано немыслимое количество артгаллерей: их в Санта-Фе - 250 - больше, чем где-либо в США, за исключением Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Чем еще уникален и интересен штат Нью-Мексико и что общего здесь с Украиной - смотрите в нашем видео.

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