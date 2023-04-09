Пуховые одеяла и женщины в париках: странные факты о жизни в ЮАР

Несмотря на распространенный стереотип, в ЮАР нет поголовной бедности. Здесь не больше нищих, чем в других странах мира. Да и экономика развивается достаточно стабильно. Но иностранцы все равно в шоке от местной жизни. Больше об этом в подборке OBOZREVATEL .

Видео дня

1. Жители ЮАР всегда спят под теплыми одеялами. Даже летом, когда температура воздуха достигает 40 градусов. При этом окна закрывают, чтобы не было сквозняков и можно было спокойно отдыхать.

2. Местные женщины очень любят менять прически, при этом бережно относятся к волосам. Чтобы не портить его красками и укладочными средствами, они носят парики. В арсенале каждой модницы есть несколько таких аксессуаров.

3. Понятие красоты в Южно-Африканской республике сильно отличается от европейского. Так многие молодые люди для того, чтобы следовать местным трендам, удаляют передние зубы. Причем проводят такую процедуру и совсем маленьким детям. Это одновременно и последняя тенденция и давняя традиция этого народа.

4. Ходить по улицам в тапочках или босиком – это норма для ЮАР. Большинство людей здесь не заморачиваются по поводу повседневного вида, поэтому обувают то, в чем им удобно. А хорошие наряды они обязательно хранят в шкафу для какого-нибудь особого случая.

5. Зимой же, когда в стране начинается сезон дождей, местные заматывают ноги в обычные пакеты. Таким образом, они защищают обувь от загрязнения, а себя – от холода. Весьма удивительный способ заменить резиновые ботинки.

6. Спортом здесь занимаются все и повсюду. Граждане этой страны очень бережно относятся к своему здоровью и много времени уделяют физической форме. Особенно это видно в Кейптауне – столице республики.

7. Большинство южноафриканцев приходят на работу в 6-7 утра. Работают они так же, как и в других странах – по восемь часов. При этом уже после обеда они совершенно свободны и занимаются своими делами. Есть несколько причин, почему день в этой стране начинается так рано. Во-первых, здесь очень плохая дорожная развязка, поэтому все пытаются уехать из дома до начала пробок. Во-вторых, светает здесь уже в 4-5 часов, так что и встают местные примерно в это время.

8. В большинстве стран мира с 18 лет человек может изменить свое имя. А в ЮАР свекровь имеет право назвать свою невестку как угодно и та должна потом так представляться всюду. Спорить с мамой мужа запрещено, потому что она главная в семье. Как она скажет, так и будет. Это касается всего: места жительства новоиспеченных супругов, их быта и даже работы.

9. Здесь очень любят сухое печенье, которое следует мокать в кофе. Оно продается практически всюду и едят его и в парках, и за обедом, и в офисах. Если вы решите обойти традицию, то на вас будут смотреть с огромным осуждением и непониманием.

10. Местные жители называют светофоры роботами. Почему за ними закрепилось такое название – никто уже и не помнит. А вот приезжих очень удивляет такой подход к обычным вещам.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что удивляет туристов в Германии, Китае и Японии.