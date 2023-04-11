Где в Украине провести Пасху: топ самых красивых весенних локаций для семейного отдыха

Ничто в мире не заставят украинцев забыть об одном из важнейших христианских праздников – Пасхе. В этом году он выпадает на 16 апреля. Конечно, сейчас не время для путешествий, но если вы все же решили провести выходные с семьей где-то за пределами своего города, то держите подборку самых красивых весенних локаций.

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Коломыя

Небольшой город Ивано-Франковской области идеально подходит для короткого семейного отдыха. Здесь есть все для комфортного времяпрепровождения: уютные кофейни, аутентичные кафе с традиционными украинскими блюдами, златоверхие церкви и самый известный в нашей стране Музей Писанки. Да и к Карпатам рукой подать, поэтому можно еще посетить несколько экскурсионных прогулок по горам.

Коростень

Этот городок на Житомирщине не слишком известен среди туристов, а зря. В Коростене весной невероятно красиво. Тамошний парк, расположенный на берегу реки, очарует вас тихими дорожками и маленьким водопадом. А еще здесь можно полюбоваться скалистым берегом и пособирать грибы в лесу.

Желква

Древний город во Львовской области можно легко спутать с населенными пунктами Польши. И неудивительно, ведь архитектура Жолквы формировалась под влиянием нашего западного соседа. Кстати, здесь расположена резиденция короля Речи Посполитой Яна Собеского. Также не стоит упускать из виду костел Святого Лаврентия, Василианский монастырь и деревянный храм Пресвятой Троицы с уникальным иконостасом XVII века.

Берегово

Еще один украинский город с древней историей. Первые поселения здесь появились более 12 тысяч лет назад, поэтому за время своего существования Берегово накопило много интересных вещей, которыми сейчас привлекает туристов. В частности, посмотреть следует на Графский двор ХVІІ века, Городской суд, которому более 100 лет, и Еврейскую ритуальную баню. Также город считается центром виноделия и SPA туризма Закарпатья.

Бережаны

Максимально тихий и спокойный городок на Тернопольщине будто специально создан для семейного отдыха. Узкие улицы, устланные брусчаткой, старинные соборы, невысокие дома и очень комфортные цены на проживание: то, что нужно для поездки выходного дня. Кроме того, здесь много интересных исторических объектов, в частности, древняя ратуша, несколько костелов и церквей.

Золочев

Львовщина богата на красивые города. Золочев – один из них. И здесь дело не только в чудом уцелевшем во времена Второй мировой войны замке, но и в десятках других исторических сооружений, делающих этот населенный пункт популярным среди туристов. В частности, посетить стоит Костел Вознесения Господня, здание магистрата, церкви Святого Николая и Вознесения Господня.

Стрый

Этот город знаменитым сделали не столько прекрасные постройки XIX века, сколько самый известный его житель. Здесь провел детство украинский политический и общественный деятель, глава ОУН – Степан Бандера. Неудивительно, что здесь можно посетить музей его семьи. А еще стоит увидеть памятник Борцам за свободу Украины, синагогу и старую гимназию.

Будьте особенно осторожны в эти пасхальные выходные. Не игнорируйте сигналы тревоги и помните, что понедельник после праздника – обычный рабочий день.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как в Украине планируют праздновать Пасху.

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