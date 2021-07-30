Подросток из Львовщины покорил Килиманджаро и побил рекорд. Фото и видео

Житель Славского Львовской области Даниил Бега в свои 13 лет стал самым молодым украинцем, который покорил самую высокую гору Африки – Килиманджаро на северо-востоке Танзании. Ее высота составляет 5895 метров над уровнем моря.

На вершину подросток поднялся с отцом и старшими братьями. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

У подножья горы температура воздуха составляет около +25 градусов, а на вершине это уже -15 и дует сильный ветер. Поэтому, рассказал Даниил, в их рюкзаках были теплые куртки и шорты.

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Также он отметил, что с собой они взяли по две пары трекинговых кроссовок: одни были легкими, а другие – тяжелые, теплые "для штурма вершин".

Маршрут к вершине Килиманджаро у семейной команды занял пять дней, а на спуск туристы потратили два дня.

Юный путешественник признался, что к походу специально не готовился, так как он с детства ходит по горам Украинских Карпат.

"Но Килиманджаро другая. Вода у нас вся замерзла, поэтому нам носили горячий чай. Минимум пять ложек сахара, так как нужно много энергии", – отметил он.

Узнав о таком достижении юного туриста, внизу его аплодисментами и песнями встречали местные жители.

Также Даниил уже получил документ, который подтверждает, что он является самым молодым покорителем вершины.

"Национальный парк "Килиманджаро" наконец подтвердил, что Даниил Бега стал самым молодым украинцем, который поднялся на вершину", – написал в Facebook отец мальчика – глава Славской ОТО Владимир Бега, опубликовав соответствующий документ.

Справка: Килиманджаро – горный массив, потенциально активный стратовулкан на северо-востоке Танзании, высочайшая точка Африки над уровнем моря (5895 м).

Масаи называют ее "белая гора". Но с 1912-го Килиманджаро потеряла 80% своего снежного покрова из-за изменения климата. В период до пандемии гору посещали около 50 тысяч альпинистов в год.

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