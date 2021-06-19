Две девушки отправились пешком из Ривне в Одессу и столкнулись с трудностями

Писатель Ксения Циганчук и дизайнер Наталия Шнурик захотели на отдых в Одессу и отправились туда пешком из Ривне. Все 600 километров девушки решили преодолеть без какого-либо транспорта, проходя по 40 километров в день.

Ксения призналась, что эта идея у нее возникла еще в конце прошлого лета, целью стало – "перезагрузиться" и написать книгу. Путешествие на юг она с напарницей начала 6 июня, но уже на полпути осталась одна. Почему и об особенностях такого туризма девушка рассказала в комментарии "РБК-Украина".

"Сначала один мужчина пробежал от Ривне до Луцка, и я подумала, что это классно – ходить между городами. Потом задумалась, что популярно путешествовать велосипедом, а не пешком. А еще мне подруга предлагала поехать в Одессу на море. Тогда не сложилось, но позже решила отправиться пешком", – пояснила свою задумку писатель.

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Она призналась, что напарницу в поход нашла через социальные сети – дизайнера Наталию из Вышгорода. Девушки детально рассчитали свой маршрут – по дням и времени, которое намеривались потратить на переход между населенными пунктами.

Сухое питание и экипировку они закупили самостоятельно, а проживать им удавалось благодаря спонсорским деньгам. Ночевали путешественницы в заранее запланированных местах – отелях, у знакомых и родственников. Так побывали в Остроге, Изяславе, Староконстантинове, Хмельнике, Литине и Виннице.

Двушки прошли около 350 километров, руководствуясь показаниями трекеров. При этом с учетом экскурсий по городам их путь увеличился до 800 километров, маршрут должен занять четыре недели.

"Бывает, что Google дает одну информацию, а в результате 5-8 километров нужно накинуть из-за неровной дороги. В первые два дня мы прошли 50 километров, потом отдыхали день, потом – 62 километра. К вечеру так уставали, что сразу засыпали до утра", – призналась Ксения.

По ее словам, у них бывали и курьезные моменты: например, когда их предлагали подвезти, когда трекер показывал дорогу, а на самом деле было только поле с пшеницей, или как с Хмельника до Литина пришлось более 7 часов идти под дождем.

Свои впечатления от новых мест девушки описывали в Facebook. Например, Наталия Шнурик написала, что до похода ничего не знала о курортном Хмельнике, а оказалось, что это уютный городок из архитектурными интересностями.

Девушка также осталась "в гастрономическом восторге" от блюд в ресторанах и низких цен. Она назвала Хмельник отличной локацией для уикенда с друзьями и гастротура, ведь от Киева туда всего 250 километров.

Но позже Ксения осталась сама и остановилась в Виннице у друзей, чтобы отдохнуть и найти новую спутницы. Она отметила, что Наталья решила сойти с маршрута, а до этого говорила, что неважно себя чувствует.

"Наталья 16 июня поехала домой. С самого начала она натерла ноги, пришлось обращаться к врачу. Потом стало болеть колено, сказала, что не может идти дальше. Поэтому я из Литина в Винницу шла сама и сейчас в поисках напарницы", – рассказала Ксения.

Девушка собиралась продолжить путь 21 июня, даже если придется дальше идти одной.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Украина вошла в список лучших стран Европы для туристических пеших прогулок. Специалисты проводили исследование по нескольким критериям.