Пляж в Австралии укрыло загадочными существами, похожими на инопланетян. Фото

Посетители одного из пляжей Семафора, Австралия, были вынуждены искать ответы в Интернете после того, как кучу таинственных морских существ выбросило на песок. Многие предположили, что странное существо, покрытое желтыми пятнами, выглядит как "инопланетянин".

Первое упоминание о морском животном появилось на сайте Reddit. Один из пользователей опубликовал фото неизвестного существа и добавил подпись: "Сегодня нашли в Семафоре, кто-то может идентифицировать, пожалуйста?". На изображении желеобразная фигура кажется свернутой и имеет блестящую слизистую кожу.

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Один пользователь, морской эколог, сказал, что странное существо относится к "разновидности асцидий", которые часто встречаются в прибрежных районах. "Каждая из этих маленьких желтых точек – это отдельное животное, называемое зооидом, все генетически идентичные в колонии", – написал он.

Существо является смесью позвоночных и беспозвоночных, объяснил эксперт: "Итак, хотя они морские беспозвоночные, они помещены в тип "Chordata" и являются эволюционной границей между беспозвоночными и позвоночными". "С точки зрения эволюции, это ваши очень далекие, странные родственники, которых никто не хочет звать на рождественский ужин", – добавил он. Существо имеет скользкий и "мясистый" вид, но оно не такое "мягкое", как медуза.

Пользователи быстро прокомментировали публикацию, а некоторые написали, что у животного есть черты, похожие на неземное существо.

"Чужеродная плацента", – сказал пользователь.

"Я думал, что это свернутая змея", – написал другой.

По данным Австралийского музея, научное название существа – Botrylloides leachii, пишет Daily Mail. Это вид, принадлежащий группе под названием Chordata, в которую входят такие животные, как рыбы, рептилии и птицы. Темные асцидии, являющиеся наиболее распространенными видами, встречаются в прибрежных водах, на глубине 25 метров, а также в морских водорослях и на мелководье. По словам морского эколога, прокомментировавшего публикацию на Reddit, асцидии не вредны для человека.

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