В Египте появится новый туристический курорт: первая гостиница уже открылась

Власти Египта планируют построить новое туристическое место в 10 минутах от аэропорта курорта Марса-Алам. Эту популярную среди дайверов местность – залив Марса-Марес, инвесторы хотят превратить в новый курорт для туристов.

Главным источником инвестиций стала компания Jaz Hotel Group – самый крупный египетский бренд туристических услуг. В их "арсенале" насчитывается более 58 объектов, пишет Detay Kıbrıs.

По имеющимся данным, в планах построить 10 гостиниц. Первый из них – пятизвездочный Iberotel Costa Mares, открылся еще во время пандемии в 2020 году. Еще один отель Jaz Amara, имеющий 5 звезд, рассчитанный на 272 номера, планируют открыть в ноябре этого года.

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Инвесторы надеются, что открытие совершенно нового курорта заинтересует людей и повысит количество туристов.

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