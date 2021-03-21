Киев до монумента Независимости и Париж до Эйфелевой башни: как выглядели города без своих визиток

Эйфелева башня, Лувр, монумент Независимости, статуя Свободы и постамент Христа-Искупителя кажутся вечными памятниками архитектуры. Однако города и площади существовали до того, как построили их главные символы.

OBOZREVATEL собрал фото локаций, которые трудно узнать без известных сооружений.

Крещатик до и после установки монумента Независимости в Киеве.

Мало кто знает, но монумент был установлен в Киеве в честь десятилетия независимости Украины в 2001 году.

Марсово поле в Париже до и после строительства Эйфелевой башни.

Эйфелеву башню построили в 1889 году. Строительство длилось два года.

До и после строительства Сиднейского оперного театра.

Театр в Сиднее был открыт в 1973 году королевой Англии Елизаветой II.

Остров Свободы в Нью-Йорке до и после установки статуи Свободы.

Торжественное открытие статуи Свободы состоялось в 1886 году. Медная статуя богини Свободы была подарена Францией Соединенным Штатам в честь столетней годовщины независимости.

Музей Лувра в Париже до и после строительства пирамиды.

Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона служит главным входом в музей и является одним из символов Парижа. Ее построили в 1989 году.

Рио-де-Жанейро до и после установки статуи Христа-Искупителя.

Статую Христа-Искупителя воздвигли в честь столетия независимости Бразилии в 1931 году.

Нью-Йорк до и после строительства Флетайрон-билдинг.

Небоскреб высотой 82 метра построили на Манхэттене в 1902 году.

Сан-Франциско до и после строительства моста Золотые ворота.

В 1937 году Франклин Рузвельт открыл подвесной мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско.

Прага во время войны и после строительства Танцующего дома.

Танцующий дом в Праге построили в 1996 году.

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