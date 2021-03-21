Київ до монументу Незалежності і Париж до Ейфелевої вежі: як виглядали міста без своїх візитівок

Ейфелева вежа, Лувр, монумент Незалежності, статуя Свободи і постамент Христа-Спасителя здаються вічними пам'ятками архітектури. Проте міста та площі функціонували до того, як збудували їхні головні символи.

OBOZREVATEL зібрав фото локацій, які важко впізнати без відомих споруд.

Хрещатик до та після встановлення монументу Незалежності в Києві.

Мало хто знає, але монумент було споруджено в Києві на честь десятиріччя незалежності України у 2001 році.

Марсове поле в Парижі до і після будівництва Ейфелевої вежі.

Ейфелеву вежу збудували 1889 року. Будівництво тривало два роки.

До і після будівництва Сіднейського оперного театру.

Театр у Сіднеї був відкритий 1973 року королевою Англії Єлизаветою II.

Острів Свободи в Нью-Йорку до і після встановлення статуї Свободи.

Урочисте відкриття статуї Свободи відбулося в 1886 році. Мідна статуя богині Свободи була подарована Францією для Сполученим Штатам на честь столітньої річниці незалежності.

Музей Лувра в Парижі до та після будівництва піраміди.

Скляна піраміда Лувра у дворі Наполеона слугує головним входом у музей і є одним із символів Парижа. Її збудували в 1989 році.

Ріо-де-Жанейро до і після установлення статуї Христа-Спасителя.

Статую Христа-Спасителя поставили на честь століття незалежності Бразилії 1931 року.

Нью-Йорк до та після будівництва Флетайрон-білдінг.

Хмарочос заввишки 82 метри збудували на Манхеттені 1902 року.

Сан-Франциско до і після будівництва моста Золоті Ворота.

У 1937 році Франклін Рузвельт відкрив підвісний міст "Золоті ворота" у Сан-Франциско.

Прага під час війни й після будівництва Танцюючого дому.

Танцюючий дім у Празі збудували 1996 року.

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