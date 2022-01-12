Пара из Таиланда устроила свадебную фотосессию в гробу и сымитировала кремацию: им пригрозили проклятием

32-летний графический дизайнер Нонтс Конгчау из Таиланда и его возлюбленная напугали сеть своей свадебной фотосессией. Пара решила сделать памятные снимки о дне создания своей семьи на кладбище с венками, в гробу и даже в печи для кремации.

Интернет-пользователи обеспокоено сообщили супругам, что такая выходка может грозить им проклятием. Необычными свадебными кадрами жених поделился на личной странице в Facebook.

На мрачных фотографиях Нонтс позирует в светлом костюме, а его избранница в белом платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. На одном из изображений мужчина вручает невесте похоронный венок из неживых цветов, к которому прикреплена табличка с надписью "Выходи за меня замуж".

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Есть серия пугающих снимков, на которых невеста сжигает своего любимого в печи для кремации. Делает она это с искренней улыбкой.

На еще одном кадре пара из Таиланда решила, по всей видимости, наглядно продемонстрировать словосочетание "Любовь до гроба". Девушка с парнем-"трупом" позируют внутри каменной могилы.

Подписчики в соцсетях не только испугались готической фотосессии, но и всерьез обеспокоились будущим супругов. В комментариях многие люди оставляли предупреждения о том, что пара могла наложить на себя проклятие.

"Это не игрушки и не шутки. Нужно исправлять то, что вы наделали, иначе случится беда", "Имейте в виду, что такого рода вещи имеют мистический характер. Все, что касается ритуалов, связанными со смертью, концом жизни, очень могущественно", "Обратитесь к какому-нибудь экстрасенсу пока не поздно", – писали люди в комментариях под фото.

Нашлись и те, кто оценил оригинальность молодоженов. Многие пользователи лишь посмеялись с необычной свадебной фотосессии и не поверили в ее серьезность.

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