Что нужно знать об отдыхе в Израиле, чтобы отпуск был удачным

Израиль – маленькая страна, расположенная на пересечении трех континентов – Европы, Азии и Африки. Несмотря на свои скромные размеры, государство пользуется большой популярностью среди туристов. Интересно, что сюда приезжают люди с совершенно разными намерениями: посетить паломнические места, понежиться на теплых пляжах или пройти улицами прогрессивных мегаполисов. В любом случае такой отпуск запомнится надолго. OBOZREVATEL собрал всю необходимую информацию для поездки в Израиль.

С 1 ноября Израиль установил новые правила въезда. Теперь на территорию страны могут попасть туристы с COVID-сертификатами. Страна признает вакцины компаний Biotech, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sinovac и Sinopharm. Детальнее с ограничениями для приезжих можно ознакомиться на официальном ресурсе Минздрава.

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Страна преимущественно имеет субтропический средиземноморский климат. Это значит, что большую часть времени здесь тепло и солнечно, но бывают затяжные дожди. Пляжный сезон в Израиле начинается в феврале. До апреля температура воздуха и воды в море очень комфортная.

С мая по август по всей территории государства начинается страшная жара. Столбик термометра может достигать 35 градусов. В это время лучше всего отдыхать в горах, где температура гораздо приятнее.

В сентябре воздух немного остывает и туристы снова заполоняют пляжи Израиля. Так продолжается до конца ноября. Однако с декабря по январь здесь достаточно холодно. В этот период зачастую идут дожди, температура не превышает 20 градусов, а ночью бывают заморозки.

В Израиле можно выделить три основных туристических направления: паломническое, пляжное и урбанистическое. Сюда также нередко приезжают ценители эко-туризма, кемпинга и альпинизма. Это связано с большим разнообразием самого государства, имеющего горы, море, леса и озера. Так что откуда начинать знакомство со страной – решать вам.

Израиль – древнее государство, на территории которого произошло зарождение иудаистской и христианской религий и культур. Здесь Иисус встречался со своими учениками, здесь жила Дева Мария и сюда сейчас идут миллионы паломников. Поэтому в какой бы город вы ни поехали, вы найдете интересные храмы, монастыри или увидите места библейских событий.

Иерусалим

Этот город переполнен достопримечательностями, которые стоит увидеть не только паломникам, но и обычным туристам. Среди "must-see": Храм Гроба Господня, Крестный путь, Гефсиманский сад и Стена плача. Все эти места связаны с последними днями земной жизни Иисуса, его распятием, погребением и воскресением.

Назарет

Еще один популярный город среди туристов. По преданию, именно здесь Дева Мария увидела Архангела Михаила, который ей рассказал о рождении сына. Но религиоведы до сих пор спорят, где это произошло. Поэтому в городе расположены сразу 2 церкви Святого Благовещения.

Яффа

Менее известное направление среди паломников. Однако именно здесь когда-то Ной строил свой ковчег, спасший человечество от гибели. Да и само поселение, по легенде, основал сын Ноя Яфет. Кстати, Яффа – древнейший портовый город в мире. Сейчас он объединен с Тель-Авивом, поэтому добраться сюда очень просто. Улицы старых районов завораживают интересными локациями и старинными постройками.

Израиль – уникальная страна еще и потому, что ее омывает сразу три моря – Средиземное, Красное и Мертвое. Последнее, кстати, нужно воспринимать не как обычный курорт, а как здравницу. В его соленых водах нельзя долго купаться, потому что это вредно для здоровья. В общей сложности государство имеет более 150 пляжей и сотни зон отдыха, которые круглый год принимают посетителей.

Средиземное море

Самое популярное направление для пляжного отдыха в Израиле. Конечно, большинство туристов выбирают Тель-Авив из-за шокирующего количества интересных локаций, невероятной старой части города и большого выбора отелей. Однако не менее красиво в Нетании, Бат-Яме или Ашкелоне.

Красное море

Любители активного отдыха останавливают свой выбор на курортах Красного моря. Здесь можно попробовать себя в дайвинге, виндсерфинге, рыбалке. А разнообразная природа и коралловые рифы предоставят отдыху ноту экологичности и спокойствия.

Мертвое море

Сюда приезжают, чтобы улучшить самочувствие и омолодиться. Есть мнение, что в этих водах плавала сама Клеопатра. Не удивляйтесь, когда увидите "царские" цены на здешние отели. Множество туристов только проездом бывают на Мертвом море, а остальное время проводят на более доступных курортах.

Ваш бюджет на отпуск в разных регионах Израиля может существенно отличаться. День отдыха в Иерусалиме будет стоить в среднем 245$, а в Хайфе – 64$. Так что выбрать направление можно на любой кошелек. Однако следует учитывать приблизительные цены на продукты и проживание по всей стране.

Бутылка воды (0,5л) – 1,58$

Молоко (1 л) – 1,84$

Хлеб – 2,64$

Картофель – 1,32$

Яйца куриные (10 шт) – 3,91$

Курица (1 кг) – 7,47$

Место в хостеле – 24,67$

Двухместный номер в бюджетном отеле – 49,87$

Проезд в общественном транспорте – 1,86$

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