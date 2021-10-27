Таиланд открывается: как попасть в 'страну улыбок' и чем там заняться

Журналисты OBOZREVATEL отправились в Таиланд по приглашению туристического управления страны (ТАТ), чтобы на собственном опыте проверить, как работает туристическая программа Sandbox ("Песочница") на острове Пхукет.

29 сентября наш Boeing 787-9 авиакомпании Qatar Airways, которую недавно в шестой раз признали лучшей в мире, приземлился в аэропорту Пхукета. Два длинных перелета – 5-часовой и 7-часовой – прошли практически незаметно благодаря комфортным креслам, вкусной еде, возможности смотреть фильмы, мягкой подушке и пледу, а также выданным на борту наборам с полезными мелочами: маской для сна, берушами, одноразовыми носками и т.д.

По прилету, после 40-минутных процедур проверки документов и ПЦР-тестирования в полупустом аэропорту Пхукета, мы отправились в отель сети Anantara, одной из самых роскошных на острове. Там нас ждал теплый прием, аутентичные виллы с бассейнами, спрятанные в тропической зелени, несмолкающий саундтрек из птичьего пения, аромат цветов в воздухе, морской закат и богатая фауна, которая регулярно пыталась заглянуть в гости.

До вечера, пока не пришли результаты ПЦР-теста, мы не покидали свои номера, зато последующие 7 дней нас так вдохновили и наполнили впечатлениями, что по приезду казалось – путешествие длилось не неделю, а минимум месяц.

Несмотря на, что приехали мы не в высокий сезон, который длится в Таиланде примерно с ноября по апрель, погода стояла такая, будто кто-то специально настроил гигантский кондиционер и увлажнитель воздуха под идеальные для человека условия. Дождь видели всего пару раз, причем благодаря температуре около 28°C он не приносил дискомфорта. Вода в Адаманском море Индийского океана тоже оказалась удивительно теплой.

Местные жители, включая полицейских, так радовались первым туристам, что то и дело просили сфотографироваться с нами на улице. Любезность и качество обслуживания в заведениях зашкаливали, а отсутствие толп там, где обычно бурлят людские реки, позволило рассмотреть достопримечательности во всей красе.

Пользуйтесь случаем увидеть Таиланд таким, тем более что местное Министерства туризма уже сегодня активно зазывает украинцев в гости!

Благодаря программе Sandbox ("Песочница"), которая заработала на острове Пхукет еще 1 июля 2021 года, страну к 1 октября успели посетить без карантина 40 тысяч полностью вакцинированных туристов. Эта цифра кажется крохотной для традиционно одного из популярнейших в мире туристических направлений, но если принять во внимание, что продажа алкоголя все это время была запрещена, а для поездок в другие части страны по прилету требовался 14-дневный карантин, она впечатляет.

К счастью, с 1 октября в Таиланде разрешили реализацию алкогольных напитков – до 22:00 мы спокойно покупали его во всех супермаркетах и пили в барах, – расширили список доступных по программе направлений и позволили полностью вакцинированным туристам лететь в некоторые регионы сразу после приземления в аэропорту Пхукета.

С 1 ноября министерство туризма Таиланда обещает открыть уже 17 популярных направлений для вакцинированных украинцев, включая Бангкок. Невакцинированные или частично вакцинированные путешественники смогут посещать страну с карантином в 10 дней и двумя ковид-тестами.

Учтите, что список открытых регионов и правила въезда постоянно меняются. Планируя самостоятельную поездку, держите руку на пульсе или покупайте туры через туроператоров, переложив ответственность на плечи профессионалов. Также очень рекомендуем проверять список разрешенных и запрещенных ко ввозу и вывозу вещей. Например, IQOS и другие нагревающие табак гаджеты находятся под жестким запретом (в отличие от простых сигарет): их нельзя ни провозить, ни использовать.

Мы прилетели на Пхукет днем в среду, вечером получили на электронную почту результаты сделанного в аэропорту ПЦР-теста и уже в четверг утром отправились на первую экскурсию – к слонам, в Green Elephant Sanctuary Park. Много веков эти животные считались в Таиланде священными и служили символом страны – их изображения можно найти повсюду, только вот самих слонов, увы, становится все меньше из-за вырубки лесов и эксплуатации.

В приюте-заповеднике Green Elephant Sanctuary Park, в условиях, максимально приближенных к естественным, без цепей и принуждения живут десятки спасенных гигантов. Здесь нет эксплуатации животных на потеху туристам, но удовольствия все равно море: служители заповедника знакомят вас с питомцами, рассказывают истории их жизни, позволяют покормить их, сфотографировать, а главное – искупать сначала в небольшом озере, а затем и под душем. Кажется, слоны остались так же довольны вниманием, как мы общением со слонами.

Благодаря глобализации полюбить тайскую кухню легко и в Украине, но только приехав в Таиланд – и особенно на Пхукет – можно оценить все ее богатство и разнообразие. Хорошо кормят здесь повсюду: на улице, на рынках, в ресторанах и забегаловках. Есть даже заведения, отмеченные гидом "Мишлен" – за ними поезжайте в исторический центр и ищите The charm dining gallery.

Самое популярное тайское блюдо – суп Том Ям – везде готовят по-разному, но всегда очень вкусно. Во время кулинарного тренинга на Кокосовом острове мы готовили Том Ям собственноручно и совсем запутались в экзотических ингредиентах – так много их входило в рецепт. Благодаря участию в процессе представителя ТАТ в Украине и по совместительству популярного писателя Николаса Димитрова мастер-класс получился не только интересным, но и очень веселым.

Острый (очень острый!) Том Ям, Том Кха (очень похожий на Том Ям, но на кокосовом молоке), разные виды карри, Пад Тай, блюда из рыбы (чаще всего сибаса), свежие креветки (один раз мы купили их прямо в море у рыбаков и съели в виде карпаччо), бесчисленный ассортимент салатов, много риса и морепродуктов, необычные натуральные сладости, завернутые в банановые листья, – тут просто праздник вкусов. Пробуйте – и обязательно найдете тот самый. Только учтите: тайцы обожают острый перец чили и едят в его в дозах, немыслимых для европейца. Просите перчить вашу еду поменьше, если не хотите пожара во рту.

Ну и какой же Таиланд без зкзотических фруктов? Их здесь горы на каждом углу, в десять раз дешевле и в сто раз вкуснее, чем те, что завозят в украинские супермаркеты. Отдельно рекомендуем сладкие и ароматные пхукетские ананасы, таких вы нигде больше не попробуете.

Если хотите продегустировать максимальный ассортимент блюд, отправляйтесь на местные рынки, которые по совместительству играют роль центров культуры и отдыха. Здесь фестиваль уличной еды никогда не кончается.

Мы, например, побывали затемно на модном рынке Чилва в Пхукет-тауне, где от многообразия диковинных блюд поначалу кружится голова.

После пары кругов по торговым рядам начинаешь понемногу понимать, что к чему, и покупаешь то, что готов пробовать. От куриных ножек мы отказались, а вот мимо жареных насекомых и личинок, Пад Тая, пельмешек гедза и арбузного смузи пройти не смогли.

Одним из самых ярких моментов путешествия стал визит пасмурным утром к знаменитому 45-метровому Большому Будде из белоснежного мрамора, восседающему в позе лотоса на горе Накакед в районе Чалонг.

Благодаря полному отсутствию туристов и туману закутанный в облака Будда выглядел очень загадочно, а мраморная лестница, ведущая к статуе, казалась лестницей в небо.

Если вы любите кошек, порадуетесь также большому количество пушистиков, живущих на территории под присмотром монахов.

"Пообщавшись" с Буддой и сделав сотни фотографий, мы отправились в один из местных буддийских храмов, которые с первого дня поездки манили нас своей яркой архитектурой.

Там вместо привычных для христиан ритуалов нас ждал целый перформанс с цветами, свечами, украшением статуй Будды золотистой фольгой, взрывами петард и интерактивными элементами в виде предсказания судьбы.

Завораживающие морские пейзажи и путешествия – еще одна фишка Таиланда. На традиционной для Юго-Восточной Азии длиннохвостной лодке мы отправились к Кокосовому острову, расположенному менее чем в километре от острова Пхукет.

Там нас ждал райский пляж с белым песком, теплая вода, коктейли, кулинарный тренинг и поездка сквозь лес на тук-туках в местную мусульманскую деревню на 800 человек. В расположенной рядом с деревней каучуковой роще местные жители нам продемонстрировали процесс получения каучука.

По пути к Кокосовому острову лодка сделала крюк, чтобы дать нам полюбоваться мангровыми зарослями с прыгающими по веткам крошечными обезьянками и процессом вылова креветок с лодки.

Не менее увлекательным оказалось морское путешествие на арендованной яхте – с купанием в чистой теплой воде, обедом на острове и возможностью полюбоваться ослепительным закатом.

Даже если вы не фанат шумных баров, алкоголя и экзотических шоу, за яркими ощущениями обязательно отправляйтесь на Бангла-роуд в Патонге, где после снятия запрета на продажу алкоголя снова закипела ночная жизнь. Здесь можно голову свернуть, пытаясь разглядеть всех колоритных завсегдатаев – и тысячу маленьких спектаклей, которые разыгрываются вокруг. Кстати, не единожды бывавший здесь Николас признался, что фантасмагорические сцены ночной жизни в его бестселлере "Дилер реальности" вдохновлены именно Бангла-роуд.

Большинство людей носят маски, опасаясь штрафа, но полиция на радостях не трогает и тех, кто нарушает запрет. Уличные музыканты с разрешения копов зажигают танцующую толпу еще минут десять после 22:00, когда в барах гаснет свет. Впрочем, учитывая тренд к ослаблению карантинных мер, продажу алкоголя после 22:00 могут разрешить к старту туристического сезона.

Какой он, настоящий тайский массаж? Нам посчастливилось протестировать эту божественную процедуру в лучшем спа Пхукета Suuko Wellness, сертифицированном министерством здравоохранения Таиланда.

Suuko Wellness – не просто какой-то салон. Это полноценный курорт, предлагающий многочисленные аутентичные оздоровительные процедуры и программы, помогающие при офисном синдроме, болях в мышцах и суставах, угрях, псориазе, менструальных болях, менопаузе, проблемах с пищеварением и многих других болезнях.

Впрочем, не обязательно чем-то болеть, чтобы насладиться мягким расслабляющим массажем с ароматическим маслом под живое пение птиц за окном. После двухчасовой процедуры проблемы кажутся чем-то далеким и чужим, в теле поселяется легкость, а в душе – покой.

Для отдыха на островенужно выбирать отели и апартаменты, получившие от местных властей сертификат безопасности SHA Plus. К счастью, выбор широкий – и некоторые локации мы осмотрели лично во время поездки.

Приятная новость: пока туристов на острове мало, очень реально за полцены поймать самый роскошный пятизвездный вариант, приравняв стоимость отдыха к Турции или даже Египту – дороговизна перелета компенсируется доступным проживанием и питанием.

Например, упомянутая выше сеть Anantara – отличный выбор для тех, кому давно пора на свидание с природой, покоем, солнцем, океаном, вкусной едой, своим внутренним "я" или семейным "мы". И все это в обстановке роскоши, изысканного дизайна и безупречного сервиса!

Отели Anantara раскиданы по всему миру, на Пхукете их два: Mai Khao Villas и Layan Resort. В первом из них мы жили, а во втором были в гостях и наслаждались обедом, специально приготовленном для нас победителем местного "МастерШеф". Он родился на Шри-Ланке, долго работал на Мальдивах и в Таиланде, много путешествовал, изучая кухни разных стран мира.

И в Mai Khao Villas, и Layan Resort очень четко прослеживается концепция близости к природе. Виллы утопают в тропической зелени, отделяя вас от цивилизации и других отдыхающих. Цикады и диковинные птицы мешают заснуть, а белки и гекконы норовят проверить условия внутри дома.

Благодаря собственному бассейну, стабильному Wi-Fi и возможности заказывать разнообразную еду звонком на рецепшн виллу сложно покинуть, но выбираться на пляж стоит хотя бы ради красивого океанского заката. Советуем воспользоваться велосипедом – они расставлены по всей территории и доступны в любой момент. Также можно прогуляться пешком или вызвать машинку багги.

Среди отелей Пхукета, где мы побывали, концепция близости к природе сразу бросается в глаза в уединенном Island Escape by Bursasari на Кокосовом острове и Keemala с разбросанными по холмам виллами, крыши которых напоминают птичьи гнезда. В интерьерах, выполненных из натуральных материалов, много нестандартных аутентичных деталей, которые хочется разглядывать и запомнить.

Если едете на Пхукет не только за природой, но и за бурной ночной жизнью, берите отель или апартаменты в Патонге. После отмены запрета на алкоголь здесь вновь загремела музыка и появились экзотичные завсегдатаи, а самый известный пляж Пхукета начал заполняться отдыхающими.

Если хотите жить красиво и комфортно в тусовочном районе, из отелей, которые мы посетили, можем посоветовать Four Points by Sheraton и Diamond Cliff Resort.

Тем более что здесь, как и всюду на острове, цены на номера и виллы сейчас минимальные, а сервис на высочайшем уровне.

Главный выводы, сделанный нами во время этого путешествия:

1. Таиланд прекрасен в любой сезон, а не только с ноября по март.

2. Сейчас уникальное время для визита в страну: цены на проживание мминимальные, а в туристических местах нет никаких толп.

3. Время, потраченное на тестирование и сбор документов полностью компенсируется незабываемыми впечатлениями.

4. Если летите с Qatar Airways с пересадкой в великолепном аэропорте в Дохе, дорога превращается в отдельное удовольствие.

5. Заведения открыты, алкоголь продают – не осталось преград для полноценного кайфа!

Редакция благодарит туристическое управление Таиланда (ТАТ) за отличную организацию поездки.