Отпуск мечты на Шри-Ланке: как добраться, цены, лучшие курорты

Шри-Ланка – потрясающий остров в Индийском океане, известный своей необычной культурой, величественными храмами, поразительной природой и песчаными пляжами. Если вы ищете место для релакса и наслаждения, эта страна станет идеальным вариантом.

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Правила въезда

Украинцы с биометрическим или обычным паспортом могут оформить 30-дневную визу уже по прибытии на остров. Для этого предварительно следует получить разрешение онлайн. Если вы решите задержаться на Шри-Ланке на более длительный период, то в вашем распоряжении будут дополнительные 6 месяцев.

Что следует обязательно иметь с собой:

загранпаспорт Украины (биометрический или обычный);

(биометрический или обычный); копия первой страницы загранпаспорта;

обратный билет или билет в другую страну;

или билет в другую страну; бронирование жилья на Шри-Ланке;

на Шри-Ланке; медицинское страхование.

Лучший способ добраться до Шри-Ланки, очевидно, самолетом. Международный аэропорт Бандаранайке, расположенный неподалеку от Коломбо, является главными воздушными воротами страны и принимает рейсы со всего мира. Следует быть готовым, что перелет будет длиться от 8 до 15 часов.

Погода и лучшее время для посещения

Шри-Ланка имеет тропический климат с двумя муссонными сезонами. С декабря по март на острове царит высокий туристический сезон, когда погода благоприятна для пляжного отдыха. Температура обычно колеблется от 27°C до 32°C, осадков практически нет. С июля по сентябрь здесь идут дожди, но они проходят в виде кратковременных ливней. Этот период может быть менее популярен среди туристов.

Туристические направления

Вот несколько основных курортных городов, которые стоит посетить во время своего путешествия на Шри-Ланку.

Коломбо

Столица Шри-Ланки. Здесь можно наслаждаться современными небоскребами, посещать торговые центры, музеи и места культурного наследия. Также стоит попасть на причал Галле, с которого открывается великолепный вид на океан.

Негомбо

Это популярный курортный город, расположенный рядом с аэропортом Бандаранайке и в 40 километрах от Коломбо. Вас будут ожидать большие пляжи, роскошные отели и популярные достопримечательности. Несколько веков назад, Негомбо был известен благодаря дикой корице, росшей здесь повсюду. Она по праву считалась одной из лучших в мире. Многие купцы бросали якорь в гавани, чтобы приобрести эту пряность. Сейчас курорт в основном привлекает туристов, желающих прогуляться по его длинным песчаным пляжам. Здесь же расположен и известен на всю страну рыбный рынок.

Канди

Это второй по величине город, после Коломбо. Здесь находится храм Шри Далада Малигава (или храм зуба Будды), считающийся святыней для буддистов. Многие здания стоят на склонах скал, что придает здешней архитектуре особый шарм. Среди склонов можно увидеть водную гладь рукотворного озера. Оно появилось еще при последнем короле Шри-Ланки. Это прекрасное место для тех, кто ищет гармонию и спокойствие.

Галле

Галле – портовый город на западе Шри-Ланки и архитектурная достопримечательность времен колонизации. Здесь вы найдете хорошо сохранившийся голландский форт XVII века. Одним из самых высоких местных зданий является 27-метровый маяк. С него открывается живописный вид. Сразу уточним: пляжей здесь нет. Если вы захотите полежать на солнышке у океана, вам придется проехаться в городок Унаватуна. Он расположен всего в 5 километрах от Галле.

Бентота

Романтическим людям придется по душе городок Бентота. Он пользуется особой популярностью у влюбленных и женатых пар. Здесь расположен "Конфифи Марина" – самый большой в стране центр водных видов спорта. Можно выбрать среди серфинга, водных лыж, катания на катамаране, каноэ, банане или скутере.

Хиккодува

Популярное место отдыха для любителей серфинга. Они приезжают со всего мира, чтобы подстрелить большие волны на пляжах Хиккадува и Наригама. Если вы еще не пробовали становиться на доску или хотите усовершенствовать свои навыки, в окрестностях есть множество школ, где вас с радостью научат. Ночью стоит заглянуть в один из баров, где всегда кипит жизнь.

Это лишь несколько привлекательных мест на Шри-Ланке. Страна также предлагает великолепные национальные парки, культурные достопримечательности, спа-курорты и другие аттракции, которые стоит посетить.

Как выбрать отель на Шри-Ланке

Вот некоторые критерии, которые могут помочь вам в процессе выбора отеля:

расположение (пляжная зона, центр города или спокойные окрестности);

ваш бюджет;

отзывы и рейтинг;

наличие удобной инфраструктуры.

Цена проживания в отелях на Шри-Ланке значительно варьируется в зависимости от расположения, класса и сезонности.

В бюджетных гостиницах и гостевых домах стоимость проживания может начинаться от $30-50 за ночь за стандартный номер. Здесь предоставляются основные удобства, такие как вентиляторы, общая ванная комната и простые услуги.

Отели среднего класса предоставляют больше комфорта и удобства. Стоимость проживания здесь составляет около $70-150 за ночь. Гости имеют собственную ванную комнату, кондиционер, а также доступ к ресторану и бассейну.

Дорогие отели на Шри-Ланке предлагают высокий уровень сервиса, роскошные номера и разнообразие развлечений. Цены могут начинаться с $200 за ночь.

Питание

Шри-Ланка обладает богатой кулинарной традицией, которую раскрывают местные вкусы и ароматы. Вот несколько популярных деликатесов, которые вы можете попробовать во время своего путешествия по стране.

Рис из карри – национальное блюдо. Нетрудно догадаться, что в его состав входит вареный рис и разные виды карри: от мясных и рыбных до овощных. Деликатес может быть острым или нет: в зависимости от ваших пожеланий.

Хопперс – это тонкие оладьи из рисового теста, кокосового молока и дрожжей. Они могут быть сладкими или солеными, а также варьироваться от традиционных до морских версий.

Котти – это ароматный рисовый хлеб, который часто подается с мясом или рыбой, а также с сыром и яйцом. Блюдо может иметь различные начинки и является популярным шри-ланкийским фаст-фудом.

Роти – это тонкие лепешки из пшеничного теста, которые часто подаются с карри или другими соусами. Блюдо может быть также с разными добавками, такими как картофель, лук или травы.

Шри-Ланка славится своими сочными тропическими фруктами. В основном это манго, ананас, папайя, личи и бананы. Не забудьте попробовать их.

Что касается стоимости блюд, то она может варьироваться в зависимости от места. В ресторанах средней ценовой категории она будет колебаться от 300 до 800 ланкийских рупий (около $2-5). В премиум заведениях цены значительно выше.

Общий бюджет поездки

Бюджет поездки на Шри-Ланку на 7 дней может варьироваться в зависимости от вашего образа жизни, предпочтений и выбранного уровня комфорта. Приблизительные расценки будут следующими:

перелет – от $600 до $1500 (в зависимости от страны вылета);

проживание – от $200 до $700;

питание – $150-300;

транспорт – $100-300.

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