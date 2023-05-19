Каждый курорт – самый лучший: что нужно знать об отдыхе в Доминикане

Райская страна с самыми лучшими в мире пляжами, тропическими лесами, саваннами и горами ежегодно принимает десятки тысяч туристов. Сюда приезжают, чтобы насладиться экзотическим отдыхом с комфортной погодой и доступными ценами. Однако и это направление имеет свои нюансы, о которых следует знать до начала путешествия.

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Правила въезда в Доминикану в 2023 году

По-прежнему украинцы не должны оформлять визу для посещения Доминикана. Они могут спокойно находиться на территории страны до 30 суток, имея при себе только загранпаспорт. По истечении этого срока можно подать заявку в миграционную службу и продлить время пребывания на курорте еще на месяц.

Для въезда в Доминикану нужно иметь:

загранпаспорт, действительный на период поездки в Доминикану плюс один месяц;

подтверждение брони жилья на весь период поездки;

обратный билет;

медицинская страховка.

После пересечения границы вам необходимо будет заплатить специальный взнос в размере $10. Интересно, что при выезде из Доминиканы опять же нужно заплатить денежные средства, на этот раз сумма увеличивается вдвое. От этой оплаты освобождаются только дети младше двух лет. Обратите внимание, что для поездки с детьми нужно оформить доверенность от родителей.

В отличие от многих других стран мира, Доминикана не имеет никакой льготной программы для украинцев. Так что находиться на ее территории в статусе беженца просто невозможно.

Как добраться до Доминиканы

Раньше дорога в эту страну была достаточно простой. Из Украины отправлялся рейс, сев на который нужно было совершить только одну пересадку в ЕС. Однако сейчас все немного сложнее.

Для начала нужно добраться до Варшавы. Сделать это можно с помощью поезда или автобуса. Транспорт в польскую столицу курсирует из многих городов Украины, в частности из Киева, Львова и Ивано-Франковска.

Далее следует приобрести билеты от Варшавы до Пунта-Каны с пересадкой во Франкфурте-на-Майне или Мадриде. Время ожидания рейса может быть от 2 до 24 часов.

Цены на билеты стартуют от $730 и могут достигать нескольких тысяч долларов.

Цены на жилье

Цены на отели в Доминикане могут значительно отличаться в зависимости от месторасположения, уровня комфорта, сервиса и других факторов. Вот несколько ориентировочных цен на проживание в этой стране:

номер на двоих эконом-класса: от $20 до $50 за ночь;

номер на двоих класса стандарт: от $50 до $150 за ночь;

номер на двоих класса улучшенный стандарт: от $150 до $500 за ночь;

номера класса люкс: от $500 и выше за ночь.

Цены на отели могут меняться в зависимости от сезона и праздничных дат, таких как Рождество, Новый Год, Пасха и другие. Также следует учитывать, что некоторые отели могут включать в свою стоимость различные услуги, например питание, трансфер из аэропорта и т.д.

Цены на продукты питания в Доминикане

К счастью, цены на продукты питания в Доминикане достаточно доступны. Конечно, речь идет не о роскошных туристических ресторанах, а о сотнях кафе, посещаемых местными жителями. Чтобы их найти, просто поговорите с людьми на улицах. Они охотно расскажут вам, где вкусно и недорого пообедать.

Примерные цены на продукты питания в стране:

кофе: $1-2

пиво: $2-3

вода: $1-2

сок: $2-4

бургер: $4-8

пицца: $8-12

салат: $6-10

морепродукты: $10-20

стейк: $15-25

Лучшие курорты Доминиканы

В этой стране практически каждый курорт можно назвать самым лучшим. Вся береговая линия покрыта сотнями комфортабельных отелей, практически все пляжи бесплатны, очень много заведений питания и развлечений для туристов. Но есть направления, превосходящие все ожидания.

Бока Чика

На этом курорте каждый найдет что-нибудь для себя. Здесь есть и большие развлекательные комплексы, и дайвинг-центры, и куча ночных клубов, и экскурсионные туры. Кроме того, в городе находятся прекрасные национальные парки, наполненные разнообразными деревьями и цветами, среди которых летают редкостные птицы и бегают красивые животные.

Пунта Кана

Этот курорт подойдет любителям люксового отдыха. Здесь все сделано для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно в любое время. Местные пляжи обустроены наилучшим образом, рестораны славятся своими экзотическими блюдами, отели – номерами с невероятными видами, а чего стоят местные поля для гольфа.

Однако это направление позволить себе может далеко не каждый. Здесь, конечно, все устроено на самом высоком уровне, однако и платить за это придется соответственно.

Кабарете

Молодежный курорт для активного отдыха ежегодно собирает сотни серфингистов и любителей других водных видов спорта. Здесь легко найти единомышленников и хорошо провести время в большой компании людей со всего мира.

Кстати, в Кабарете продаются экзотические специи, которые сложно найти в нашей стране. Поэтому не упустите возможность приобрести уникальные пряности, которые добавят вашим блюдам изюминку.

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