Отдых в Сербии: условия въезда, цены на билеты и самые популярные курорты

Сербия – это небольшое государство юго-восточной Европы, которое славится своими термальными источниками.

В стране их насчитывается более тысячи, кроме того на территории есть большие запасы природного минерального газа и лечебного ила. Несмотря на то, что Сербия не имеет собственного выхода к морю, она с легкостью даст фору многим туристическим странам. OBOZREVATEL узнал, сколько обойдется перелет в эту страну, а также какие курорты не стоит обделять вниманием при выборе места отдыха.

Для посещения Сербии украинским туристам нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. Он должен быть выдан аккредитованной лабораторией Украины.

По прилету самоизоляцию проходить не нужно, как и делать дополнительный тест. По возвращению в украинском аэропорту вас попросят установить приложения Дій вдома.

$97 – это минимальная цена авиабилета в обе стороны, из Украины в Сербию и обратно. Так, за эту стоимость украинцы могут вылететь из Киева в Белград, столицу Сербии, и обратно. В одну сторону авиабилет обойдется в минимум 50 долларов.

Но так как не все авиакомпании занимаются перевозками пассажиров во время пандемии, цены могут быть выше. В том числе, и на билеты на чартерные рейсы.

Большинство путешественников попадает в Сербию через главные воздушные ворота страны – международный аэропорт в Белграде, носящий имя известного физика и изобретателя, серба Николы Теслы.

В этом городке следует задержаться и провести хотя бы один день до того, как отправиться на курорт. Так, Белград построен на реке Дунай и привлекает туристов своей уютной и исторической атмосферой. Тенистые парки, скверы, старинные кварталы и мостовые, вымощенные булыжником – все это может подарить незабываемые впечатления о поездке в эту страну.

Также в Белграде стоит посетить парк Ада-Сиганлия и Национальный музей на площади Республики.

Поблизости от Белграда, в Смедерево, стоит самая большая равнинная цитадель Европы – крепость Бранковича. Ее площадь – 11 гектар, а ее возраст уже превысил отметку в 600 лет.

Суботица – это самый северный город Сербии, стоящий на границе с Венгрией. Он более европеизирован, а местное население практически все говорит на венгерском. Здесь есть множество своеобразных архитектурных и историко-культурных достопримечательностей: городская ратуша, готический собор Св. Георгия, Исторический музей, Художественная галерея в Парке Ленина, дворец Рейхля.

В сербском городе Нови-Сад туристам стоит посетить Петроварадинскую крепость, церковь Великомученика Святого Георгия, францисканский монастырь Святого Ивана Капистрана, а также множество храмов всех конфессий.

Город Ниш с незапамятных времен является мостом между востоком и западом Европы, между Малой Азией и Европой в целом, между славянским и исламским миром. Поэтому в Нише располагается большое число важных исторических построек.

Также стоит отдельно отметить легендарную деревню сербского мэтра кинематографа Кустурицы. Деревня располагается на живописной горе Мечавник и представляет собой десятки домов в национальном стиле, построенных без единого гвоздя. Деревню режиссер построил на собственные деньги для съемок кинокартины "Жизнь как чудо". Он очень полюбил это место, и теперь периодически устраивает здесь творческие встречи и фестивали, на которые съезжается мировая элита кинематографа.

Курорты Сербии отличаются от привычных нам египетских и турецких тем, что они расположены в долинах или на склонах живописных гор в окружении лесов, лугов и садов. Сюда едут не только чтобы лечиться, но и чтобы созерцать, гулять и просто отдыхать от стрессовых будней.

Сюда нередко приезжают известные бизнесмены, спортсмены и политики, чтобы спрятаться от городской суеты.

Самыми известными и одними из лучших термальных курортов Сербии считаются Врнячка-Баня, Буковичка Баня, Сокобаня, Баня-Ковильяча и Палич.

В горах самыми популярными курортами являются Златибор, Иваница, Дивчибаре.

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