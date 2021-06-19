Отдых на Лемурийском озере: сколько стоит, кому полезно и когда ехать. Фото

Знаменитое розовое озеро под Херсоном не только притягивает блогеров и охотников за красивыми кадрами. Оно обладает и целебными свойствами из-за большого содержания соли.

Также его называют мертвым морем Украины, поскольку концентрация воды в нем достигает 35%. При этом, в израильском Мертвом море всего 27-30%. OBOZREVATEL узнал, как до него добраться, в какое время года лучше ехать и где можно остановиться с ночевкой.

Озеро имеет несколько названий, которые связаны с его происхождением. Так, Лемурийским его называют из-за старой легенды, согласно которой Розовое озеро – это остатки доисторического Лемурийского моря.

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По словам местных жителей, озеро образовалось в 1969 году после крушения советского бомбардировщика с полным боекомплектом. Мощный взрыв образовал воронку диаметром 40 метров. А так как это место является восточным краем озера Сиваш, то воронка за несколько лет заполнилась соленой водой. Поэтому некоторые жители села Григорьевка называют его ямой.

Также Розовое озеро известно, как украинское мертвое море из-за высокой концентрации соли. В нем невозможно утонуть и даже достать до дна. Необычный цвет вода приобрела из-за жизнедеятельности одноклеточных водорослей Дуналиелла солоноводная.

Лечебные свойства озера были подтверждены Научно-исследовательским институтом медицинской реабилитации и курортологии МОЗ Украины.

Еще в 2005 году грязи озера были проверены и сертифицированы. Сейчас из них делают лечебные и косметические средства, которые поставляются в косметологические компании Чехии, Австрии, Швейцарии и других европейских государств. В Германии грязи украинского соленого озера даже входят в программу страховой медицины.

Отдыхающие обычно едут к озеру для профилактики и лечения заболеваний кожи и легких, воспалительных процессов, в том числе хронических заболеваний суставов, артритов и артрозов.

Грязи затоки Сиваш состоят из частичек гипса и останков животного и растительного происхождения, они насыщены минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами и солями: магнием и калием. Сама рапа жирная на ощупь, поскольку насыщена глицерином. Поэтому после купания обязательно следует обмыть тело пресной водой.

Важно отметить, что перед поездкой на Розовое озеро с целью лечения обязательно нужно проконсультироваться у лечащего врача.

Несмотря на то, что купаться в Лемурийском озере можно круглогодично, лучшее время для посещения и купания – с конца мая до конца сентября. В более жаркие дни вода приобретает более насыщенный розовый цвет из-за более сильного цветения водорослей.

Также стоит добавить, что для инстаграмных красивых фотографий, нужно ехать не на само Розовое озеро, а немного дальше: в село Ивановка, на берег залива Сиваш. Это в часе езды от Григорьевки.

До озера можно добраться на личном автомобиле и на местном автобусе из Херсона. Так, из города следует ехать автобусом до поселка Чаплынка, а оттуда уже добираться до села Григорьевка на маршрутке.

От Григорьевки до самого озера еще придется идти 4 километра по степной грунтовой дороге, поэтому лучше попросить местных подбросить, заказать такси (около 50 грн на озеро и обратно) или поймать попутку.

На своем транспорте следует ехать по трасе Каховка-Армянск, свернув в сторону Чаплынки. Оттуда прямая дорога ведет до поселка Григорьевка. Чтобы не пропустить нужный поворот, лучше пользоваться навигатором или картой.

А для тех, кто не захочет ограничиваться отдыхом лишь на Розовом озере, следует поехать к морю. От села останется проехать около 80 км.

Остановиться возле Лемурийского озера можно в палатках. Там оборудована платная парковка для автомобилей, есть беседки со столиками, лежаки, небольшая детская площадка, туалет и душевые кабинки с пресной водой.

Также местные жители предоставляют в аренду жилья со всеми удобствами. Цена за сутки начинается от 115 гривен в сутки. Также есть более дорогие и комфортные варианты проживания. К примеру, трехкомнатный дом со всеми удобствами на 9 человек, стоит 1200 гривен в сутки.

Готовить можно как самостоятельно, так и заказывать обеды из экологически чистых продуктов у владельцев жилья.

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