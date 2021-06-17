От нелегального алкоголя до свалок за отелем: 7 причин не ехать в Албанию. Фото

Албания – это одна из первых стран, которая открыла границы для украинских туристов без ПЦР-тестов и справок о вакцинации. Однако, кроме относительно невысоких цен и красивых горных и морских пейзажей, этой стране похвастаться нечем.

Дело в том, что многие туристы, побывавшие там, пишут негативные отзывы о путешествии. OBOZREVATEL решил разобраться, в чем же причина и почему Албания может испортить весь отпуск.

1. Если вы изначально не ехали в Албанию, чтобы насладиться "другой Европой", то вас ждет разочарование. Буквально сразу за территорией отеля находятся разрушенные здания, серо-черные голые горы без леса и зелени, бараки, где живут малоимущие жители, граффити на заборах и забытые бункеры времен коммунизма.

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2. В Албании немного мест, в которых захочется фотографировать, пока не закончится память на телефоне. Они есть, но чтобы найти по-настоящему живописное место, нужно специально арендовать авто и долго ехать вдоль пляжа. Даже на именитых курортах, к примеру, от Саранды до Влера, фотографировать нечего.

3. В Албании не разбитые дороги. Однако, некоторые из них предельно узкие и крутые. К примеру, в горах. Также там нет туннелей для авто и мало заправок, что затрудняет длительные поездки по серпантину.

4. Официальная валюта Албании – албанский лек, курс к евро в 2021 году – 123 лека за 1 евро. Мало кто из путешественников знает об этой местной валюте, поэтому торговцы часто этим пользуются. Так, на заправках и рынках албанцы берут с туристов евро и получают неплохой процент, чаще всего в два, а то и три раза дороже от начальной цены в леках.

5. Ехать в страну только за пляжным отдыхом не стоит, поскольку вам может не повезти, и именно пляж у вашего отеля будет грязным и маленьким. Албания создана для того, чтобы совмещать морской отдых с активными путешествиями на авто или экскурсиями.

При этом, если у вас нет автомобиля, придется ездить на старых автобусах без кондиционера и по жаре. А от аэропорта Тираны до прибрежных курортов нужно ехать минимум 6 часов по горному серпантину.

6. В Албанию не имеет смысла брать вечерние платья, костюмы, сумки и туфли, поскольку в этой стране нет фешенебельных ресторанов и магазинов, где можно было бы погулять и что-то приобрести. Также не стоит пить местные алкогольные напитки, поскольку львиная доля алкоголя в стране – это непроверенный на качество контрафакт.

7. Здесь нет такого обслуживающего сервиса, как в Египте или Турции. В отелях в основном работает местная молодежь возрастом до 25 лет. В некоторых отзывах отмечают, что молодой персонал позволяет себе флиртовать с отдыхающими и даже купаться в бассейне по воскресеньям.

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