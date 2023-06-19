От экзотических островов до тибетских гор: лучшие направления для летнего отдыха

Лето – прекрасное время для отдыха. Но кто сказал, что ехать нужно исключительно на море? В этот период можно хорошо отдохнуть и в горах, и у озер, и на островах. Поэтому держите подборку хороших туристических направлений, которые стоит посетить в ближайшие недели.

Видео дня

Не забудьте взять солнцезащитные средства и головные уборы, ведь лето обещает быть жарким.

Занзибар, Танзания

Остров с древней историей многие десятилетия подряд славился лучшими в мире пряностями. Здесь и сейчас массово выращивают гвоздику и корицу, но не они привлекают иностранцев на Занзибар.

В настоящее время это направление интересно невероятными пляжами, хорошим сервисом и множеством достопримечательностей. Советуем обязательно пройтись по аллеям Каменного города, заглянуть на рынок Дараджани, попробовать жареные морепродукты в одном из ресторанов в садах Фородхани и отправиться в экскурсию по отдаленным районам острова.

Любителям активного отдыха тоже будет чем заняться. На курорте работает очень много дайвинг-центров, так что вы сможете совершить погружение и полюбоваться красотой подводного царства с его разнообразием рыб и водорослей.

В июне-июле на Занзибаре царит теплая и сухая погода. Сезон дождей уже отступает, поэтому можно планировать свой отпуск именно в этот период.

Висконсин, США

Этот штат летом становится максимально популярен среди жителей США. И не удивительно, ведь здесь расположены десятки озер на любой вкус. Здесь есть огромные глубокие водоемы, которые привлекают освежающей температурой даже в самые жаркие дни, а есть небольшие озера, идеально подходящие для семейного отдыха.

Лучше выбрать для такого эко-путешествия села округа Дор, расположенные неподалеку от острова Вашингтон. Отсюда вы можете отправиться в небольшое путешествие на автомобиле или автобусе, посетив по дороге прекрасные локации округов Вилас и Онеда, а также городок Бейфилд с его викторианскими домиками. Кстати, отсюда легко добраться до Апостол Айлендс – практически дикого архипелага, популярного среди любителей кемпинга.

Большой барьерный риф, Австралия

Если вы любите дайвинг, то это направление создано специально для вас. Только представьте: многокилометровое побережье, вдоль которого разбросаны миллиарды коралловых полипов. Это действительно похоже на какое-то подводное царство, созданное самой природой. И среди этих "стен" – более 500 видов рыб, в том числе здесь обитают китовые акулы, манты и горбатые киты.

Здесь вы сможете насладиться отдыхом на природе, прекрасными пейзажами и обилием водных видов спорта. Кроме того, рядом с Коралловым берегом расположены комфортабельные отели, предлагающие не только хорошее обслуживание, но и десятки разноплановых экскурсий в разные части страны.

Андрос и Бимини, Багамы

Багамские острова – одно из лучших направлений для летнего пляжного отдыха. Расположенные между Кубой и Флоридой, эти клочки суши среди океана могут похвастаться прозрачной голубой водой, прекрасными отелями, обилием развлечений и роскошными видами.

Июль приносит этому курорту спокойное, чистое, теплое море, идеальное для наслаждения великолепным дайвингом и подводным плаванием возле Андроса или Бимини. Их побережье защищено длинным барьерным рифом. Здесь вы можете увидеть скатов, а также будете иметь шанс встретить атлантического пятнистого дельфина. Добавьте в список преимуществ великолепную рыбалку, много хороших локаций и отсутствие большой толпы и получите идеальное направление для отдыха.

Ганьсу, Китай

Живописная провинция Китая раскроет перед вами настоящую красоту загадочного Тибета. В летний период этот край особенно привлекателен для туристов, ведь температура поднимается до комфортной и тропы освобождаются от снега.

Иностранцы редко приезжают в Ганьсу, но здесь всегда много внутренних туристов. Здесь, у ворот древнего Шелкового пути, они ищут покой на фоне богатой тибетской культуры и диких ландшафтов.

Обязательно посетите тамошний монастырь Ламбранг – одно из шести больших культовых построек тибетского буддизма. Здесь вам предложат пройтись самой длинной в мире 3,5-километровой корой (кругом паломничества). А после этого попробуйте местное блюдо – момо (тибетские вареники на пару).

Хардунг Ла, Индия

Это направление не доступно для неподготовленных туристов. Хордунг Ла – известный перевал, расположенный на высоте 5600 метров над уровнем моря среди индийских Гималаев.

В древности по этой дороге простирался Шелковый путь, а сейчас здесь расположена самая высокая автомагистраль в мире. Проехаться здесь автобусом или автомобилем – невероятное удовольствие, которое доставит вам множество эмоций. Еще лучший вариант – подняться сюда пешком.

Если вы любите кататься на велосипеде, то вам подойдет маршрут от Манали до Леха – это один из лучших горных аттракционов в мире.

Орхус, Дания

Если вы хотите почувствовать настоящую атмосферу Дании, то вам стоит посетить древний город Орхус. Еще в 13 веке его основали викинги. Сейчас же это чрезвычайно современный и новаторский населенный пункт.

Прежде всего вам следует посетить местные музеи и культурные центры. О них знают далеко за пределами страны. Кроме того, обратите внимание на маленькие кафе и уютные ресторанчики с большим количеством блюд из морепродуктов.

Однако свои настоящие цвета город раскрывает вечером, когда открываются коктейль-бары и клубы, демонстрирующие типичную датскую смесь развлечений и сдержанности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о бюджетных пляжных курортах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!