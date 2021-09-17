От €100: специалисты назвали цену осеннего отдыха в Греции

Туристические агентства подсчитали, что отдых в Греции этой осенью будет стоить от €100 с человека. По сравнению с летним сезоном, цены ощутимо снизились.

Об этом пишет РБК-Украина, собрав информацию у различных туристических агентств. Сейчас Греция остается одной из самых популярных морских направлений.

Погода в стране позволит отдыхать на пляже еще весь сентябрь и октябрь. Обещают, что температура воздуха днем будет колебаться между 21°C и 24°C, а вода останется на уровне 20° везде, кроме холодных регионов.

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"Если летом было жарко и дорого, то сейчас очень комфортно и доступно. Вы можете понежиться на пустых пляжах островов Крит, Корфу и Родос. Только вы и море – со скидками от отелей до 50%. Рейсы продлены до конца октября", – сообщает специалист по подбору туров Евгения Мельник.

Например, в апарт-отеле с бассейном на Родосе без питания с вылетом 19 сентября предлагается тур от 93 евро с человека на 5 ночей, пишет источник.

Греция славится своей историей и богатой культурой. Страна считается колыбелью цивилизации, родиной демократии и философии, а также Олимпийских игр.

Напомним, что с 13 сентября 2021 по 31 марта 2022 в Греции будут действовать ограничения для невакцинированных туристов. Им запретят посещать бары и рестораны в закрытом помещении.

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